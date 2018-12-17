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17.12.2018 21:08
Рубрика: Спорт

Брассом плыть быстрее

Рекордсмен мира Кирилл Пригода рассказал о секретах успеха
Текст: Анна Козина (Ханчжоу - Москва)
Российская газета - Федеральный выпуск №7747 (284)
На чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который завершился в китайском Ханчжоу, Кирилл Пригода завоевал золотую медаль на дистанции 200 м брассом, финишировав с новым мировым рекордом - 2.00,16.
На чемпионате мира в Китае Кириллу Пригоде не было равных на дистанции 200 м брассом. Фото: РИА Новости На чемпионате мира в Китае Кириллу Пригоде не было равных на дистанции 200 м брассом. Фото: РИА Новости
На чемпионате мира в Китае Кириллу Пригоде не было равных на дистанции 200 м брассом. Фото: РИА Новости

Для Пригоды, который выиграл "бронзу" на стометровке брассом на ЧМ-2017 в Будапеште, это "золото" стало первым в карьере на мировом уровне. После заплыва Кирилл сказал, что родители могут им гордится. Напомним, что мама Пригоды - Елена Волкова - чемпионка мира на дистанции 200 м брассом. А отец Геннадий Пригода - четырехкратный призер Олимпийских игр. О том, тяжело ли следовать семейным медальным традициям, и о своем пути в плавании Кирилл Пригода рассказал корреспонденту "РГ".

Кирилл Пригода: Нельзя заранее вешать себе медаль на шею. Надо работать, через силу, через испытания

Кирилл, в чем секрет успеха и рекорда мира на двухсотметровке брассом?

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Кирилл Пригода: Любой пловец относится к одной из двух категорий: кто умеет начинать и кто умеет заканчивать. Если человек обладает балансом, то это - Майкл Фелпс, как мне кажется. Он просто недосягаем. Я, наверное, отношусь к ребятам, которые хорошо начинают, а потом уже на зубах терпят как могут. Когда я выходил на старт, я понимал, что в концовке надо будет дотерпеть. Если посмотрим по раскладке, видно, что последний "полтинник" у меня вывалился по сравнению с другими. Это надо отрабатывать на тренировках, искать что-то такое, что не позволит так проседать результату. То есть результат мог быть еще лучше. Вообще еще есть куча моментов, над которыми надо работать. Есть к чему стремиться.

Тем более в Китае не было главных конкурентов - чемпиона мира Антона Чупкова, мирового рекордсмена японца Иппея Ватанабе и олимпийского чемпиона из Казахстана Димы Баландина...

Кирилл Пригода: Естественно, я думал об этом. Но не скажу, что эта мысль не давала мне покоя перед стартом. Моя задача была качественно отработать свой отрезок. Показать, что я могу. Кто рядом плывет - это уже второстепенно.

С Чупковым у вас и внутренняя конкуренция никогда не ослабевает. "Угоняете" друг у друга рекорды России. Такое соперничество помогает?

Кирилл Пригода: Я очень рад, что в российском плавании такая быстрая элита брасса. Не один лидер, а квартет ребят и даже больше. Мы шутим, что нам нужна эстафета. А Антон - отличный парень, замечательный человек, хороший друг и отличный соперник. Здорово, что плаваю с ним. Он каждый день преподносит мне урок. Надеюсь, это все взаимно, раз мы так долго держимся. Это хорошая мотивация. Правильная.

После "бронзы" на 100 м на ЧМ-2017 ты попал в шорт-лист претендентов на любые медали. Но в августе на чемпионате Европы остался за чертой призеров. Как воспринял неудачу?

Кирилл Пригода: Всегда неприятно останавливаться в шаге от медали. У меня так вышло не один, а три раза. На дистанции 200 м я занял пятое место, но сделай касание поинтересней, и был бы уже третьим или вторым. Но, знаете, неудачи тоже придают стимул. Кого-то поражения доводят до истерики, когда хочется все бросить. Я не из таких людей. Я никогда не сдаюсь. Как бы тяжело ни было. Я все-таки воспитан в такой семье.

Титулы родителей, повышенные ожидания от сына чемпионов когда-нибудь давили на тебя?

Кирилл Пригода: Я всегда относился к этому спокойно. Если будешь работать, то и результат придет. Это закономерно и логично. Я просто вставал и делал. Иногда через силу, через не хочу. Но я шел на тренировку, я садился и начинал разбираться в технике. Безмерно благодарен и маме, и папе, и тренеру. Если бы не они, не знаю, куда бы я приплыл.

Фото: EPA
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На этом чемпионате было установлено три рекорда мира на личных дистанциях, куча рекордов в эстафетах. Похоже, все уже готовятся к Играм и прогрессируют?

Кирилл Пригода: Перед первым днем соревнований Сергей Фесиков - опытный спортсмен, человек, у которого можно учиться, - сказал, что начнется олимпийская гонка. Все те, кто планируют, чего-то добиваться, будут заявлять о себе. И тут же японец Дайя Сето побил рекорд мира на 200 м баттерфляем. Хорошо, что я тоже в гонке. Но еще не вечер. Только рассвет, первый луч солнца выглянул. Еще столько надо сделать и пережить. Все это надо именно переварить в себе. А не просто прожить.

Олимпийское "золото" для тебя - это цель или мечта?

Кирилл Пригода: Последнее время пришел к мысли, что лучше вообще об этом не думать. Не представлять. Нельзя заранее вешать себе на шею медаль, как я сделал здесь на стометровке. Надо вставать и работать. Как Геракл шел и совершал свои подвиги.

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