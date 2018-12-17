Резиденция президента Мексики превратилась в популярный музей

Резиденция президента Мексики Лос-Пинос превратилась в культурный центр, в который может попасть любой желающий. Таким образом, новый глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор выполнил свое предвыборное обещание. В тот же день, когда он принес присягу, он передал "ключи" от комплекса мексиканскому народу.

За минувшие две недели Лос-Пинос успели посетить тысячи людей. Нанятые министерством культуры экскурсоводы в совершенно бесплатных турах рассказывают историю резиденции, которая с 1934 года была домом для 14 президентов Мексики.

Архитектурный комплекс состоит из шести зданий, многочисленных садов и дорожек. В совокупности они занимают площадь в 56 тысяч квадратных метров.

Главной достопримечательностью, жемчужиной резиденции является трехэтажный особняк во французском стиле, который последние шесть лет занимал президент Энрике Пенья Ньето со своей семьей. Для посещения открыты рабочий кабинет, несколько конференц-залов, приемных, столовых. Верхний этаж отмечен признаками переезда, на стенах и полу видны следы ныне отсутствующей мебели. Некоторые предметы принадлежали семье Пенья Ньето, остальные были отправлены в министерство финансов, рассказывают сотрудники комплекса. По их словам, пустующее пространство будет заполнено произведениями искусства, что окончательно превратит Лос-Пинос в музей.

Пока же туристы развлекаются тем, что гадают, где располагалась президентская кровать.