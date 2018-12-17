РФ будет противодействовать увеличению присутствия США в Черном море

В думском комитете по обороне прокомментировали заявления о перспективах увеличения американского присутствия в Черном море.

Ранее с таким заявлением выступил спецпосланник США по Украине Курт Волкер. Он говорил журналистам о необходимости рассмотреть такого рода идею.

Данный шаг со стороны США в случае реализации предложения приведет к нагнетанию обстановки, считает глава комитета Владимир Шаманов.

- То, что Волкер - безответственный человек, мы в России знаем уже давно, - сказал он в комментарии РИА Новости. - Поэтому, во-первых, мы будем этому всячески противодействовать.

В частности, российские власти обязательно будут рассматривать принятие соответствующих мер по сосредоточению и нацеливанию ударных средств уничтожения этих группировок, уточнил Шаманов.

По его оценке, России не требуется, в свою очередь, увеличивать свое присутствие в Черном море в случае принятия такого решения со стороны США. Нынешняя инфраструктура позволяет отвечать на провокационные действия не только адекватно, но и более жестко, заявил глава комитета.

- Мы это будем делать. Мы не будем больше смотреть на их безответственные выходки, - заверил Шаманов.