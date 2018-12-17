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17.12.2018 22:00
Рубрика: Общество

Папа решает, а Вася сдает

Родители назвали самые трудные предметы
Текст: Анна Владимирова
Российская газета - Федеральный выпуск №7747 (284)
Уроки вместе с детьми делают 70 процентов родителей. При этом на вопрос: "Приходилось ли вам делать уроки за своего ребенка?" - 56 процентов опрошенных ответили утвердительно. Такие результаты получила команда Mail.ru Дети, опросив 8 тысяч пап и мам школьников.
Фото: Depositphotos.com
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Чаще всего родители берутся за математику (32 процента), иностранный (28) и русский (26) языки, изобразительное искусство (25), литературу (19). Кроме того, они составили рейтинг самых трудных предметов, по которым ребенку приходится помогать чаще всего. Это математика (72 процента), русский язык (70) и иностранный (50). Кстати, около трети родителей считает, что ребенок должен делать "домашку" сам.

Чтобы сделать уроки вместе с детьми, большинство семей тратит около двух часов в день. Примерно столько же у многих школьников уходит на самостоятельное выполнение домашнего задания. Больше трех часов "домашкой" занимаются 17 процентов детей.

Общество Образование
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