Роспотребнадзор внедрит систему проверки качества питания к 2020 году

Новая система мониторинга питания для различных групп населения будет внедрена к 2020 году. Роспотребнадзор ее разработает с учетом структуры потребляемых продуктов и их качества. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на перовом заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Она также добавила, что в этой работе будет уделено повышенное внимание качеству питания детей.

"Финансирование проекта укрепления общественного здоровья в 2019-2020 годах составит 1,7 миллиарда рублей", - уточнила Голикова.