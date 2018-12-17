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17.12.2018 17:47
Рубрика: Общество

Там, где мы есть

Россия заняла 59-е место в рейтинге благополучия стран
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск №7747 (284)
Россия сохранила 59-е место среди 152 стран по индексу благополучия и устойчивого экономического развития (Sustainable Economic Development Assessment, SEDA).
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Рейтинг ежегодно составляется международной консалтинговой компанией The Boston Consulting Group (BCG). В этом году топ самых благополучных стран возглавила Норвегия. Вторую строчку заняла Швейцария, на третьем месте расположилась Исландия.

SEDA - методика анализа фактических данных - была разработана в 2012 году как альтернатива традиционным способам оценки экономического развития на основе динамики ВВП. Она используется для исследования ситуации в 152 странах и позволяет сделать вывод, насколько эффективно им удается превращать валовой национальный доход в благополучие населения независимо от уровня заработков граждан. В ходе оценки анализируется десять параметров, включая экономическую стабильность, здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Юлия Кривошапко

Рейтинг традиционно возглавляют европейские державы. Отчасти это объясняется высоким уровнем доходов населения и целенаправленной поддержкой социального прогресса, поясняют авторы исследования. Единственная страна, не принадлежащая к Старому Свету, но входящая в топ-10, - Сингапур. Второе в мире по плотности населения государство за последние годы совершило впечатляющий экономический скачок до уровня развитых стран, сделав ставку на образование и развитие человеческого капитала.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Наша страна сохраняет свою позицию в рейтинге в течение последних пяти лет. Ближайшими соседями России в этом году стали Грузия (60-е место) и Аргентина (58-е).

Коэффициент SEDA России составляет 1,11, тогда как в среднем по миру он равен единице.

За последние десять лет Россия продвинулась вперед по большинству параметров, особенно в области инфраструктуры и экономической стабильности. В то же время понизились показатели по здравоохранению, и это влияет на общий результат, отмечает Владислав Бутенко, старший партнер, председатель BCG Россия.

Страны из топ-30 Россия превосходит только по уровню занятости. В сравнении с другими участниками БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) имеет хорошие показатели занятости, гендерного равенства и гражданского общества, но опять же отстает в сфере здравоохранения и образования.

Фото: depositphotos.com
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В целом, результаты исследования показывают, что есть положительная взаимосвязь между благополучием населения и экономическим ростом: улучшение в одной области стимулирует прогресс в другой. То есть для достижения успеха совсем необязательно жертвовать одним ради другого, говорит Владислав Бутенко.

По его мнению, об этом важно помнить не только в обычных условиях, но и во время кризисов, когда лидерам государств приходится бороться с искушением обеспечить экономический рост ценой благополучия граждан.

Общество Соцсфера Социология
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