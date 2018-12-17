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17.12.2018 13:50
Рубрика: Общество

Россиян могут обязать платить неработающим бывшим супругам

Текст: Татьяна Владыкина
Платить алименты не только на содержание ребенка, но и неработающим бывшим супругам, если после развода с ними остались дети - такое предложение поступило на днях в Минтруд. Сумму алиментов на содержание неработающего бывшего мужа или жены, по мнению авторов, следует определять из расчета минимального размера оплаты труда и составлять не менее 1,0 МРОТ. Алименты должны выплачиваться до тех пор, пока ребенок не достигнет 18-летнего возраста. Однако при выходе на работу, выплата алиментов может быть прекращена.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Что это - попытка призвать к ответственности или шанс для выживания родителю-одиночке? Об этом "РГ" рассказала Ирина Волынец, автор идеи, многодетная мама и глава межрегионального общественного движения "Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив".

Как возникла эта идея? В каких случаях, по вашему, родителю-одиночке трудно устроиться на работу?

Совет по защите семьи и детей обсудит воспитание подрастающего поколения

Ирина Волынец: В наш комитет последнее время приходило очень много запросов на предмет защиты интересов детей, которые остаются в случае развода с одним из родителей. К сожалению, иногда работающий родитель не добросовестно выполняет свои обязанности и снимает с себя обязательства по воспитанию и уходу детей, а самое главное, по содержанию этих детей. Бывает случаи, когда оставшийся с ребенком родитель, а чаще всего это женщина, - не имеет возможности работать. Либо по причине малолетства детей, либо потому, что она элементарно кормит грудью, или, как это часто бывает у нас в стране, из-за нехватки мест в яслях-садах, мама вынуждена сидеть дома с ребенком, или она слишком рано стала мамой и не успела получить образования, которое позволило бы ей найти работу с достойной заработной платой, которой бы ей хватило на содержание детей и себя. Бывает маме сложно найти работу, потому что у нас есть распространенное мнение - если женщина мать маленького ребенка, она неизбежно будет уходить на больничный, а это не выгодно работодателю. Поэтому нами была выдвинута инициатива о том, что необходимо неработающему супругу до его трудоустройства ежемесячно выплачивать не менее одного МРОТ, это та сумма, которая необходима для выживания.

Почему не достаточно просто повысить размер детских алиментов?

Ирина Волынец: Когда выплачиваются алименты на детей, подразумевается все-таки, что у родителя, с которым остались дети, есть источник дохода. Поэтому алименты  рассматриваются как подспорье. А если дохода нет, то на одни алименты не проживешь. Алименты - это всего 25 процентов от заработной платы. К тому же, многие отцы (в большинстве случаев дети остаются с мамами), уклоняются от выплат. Сегодня, например, введена уголовная ответственность даже для неработающих отцов, которые должны выплачивать определенный минимум.

Это предложение все-таки о выживании или об ответственности за тех, кого приручили?

Фото: Александр Рюмин/ ТАСС
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Ирина Волынец: Если б вы видели, что творится на моей соцстраничке, где я провожу опрос - поддерживают эту инициативу граждане или нет! Мамы молчат. Они, скорее всего, заняты делами. Выступают в основном мужчины, они категорически против этой инициативы, по их мнению, мы подрываем основные нравственные устои по заключению брака. А вы абсолютно правы, мы говорим об ответственности. Один из самых распространенных мужских аргументов - что делать, если он вступил в новый брак и там у него тоже родились дети? Прекрасно, создавайте вторую, третью семью, но никто не освобождает вас от ответственности за тех детей, которых вы оставляете в предыдущих браках. Вы можете как угодно относится к матерям своих детей, хотя желательно было бы их все-таки уважать, но содержать детей до их совершеннолетия обязан каждый отец. А то получается, пять раз женился, в каждом браке у него по пять детей, и что с ними произойдет, это мужчин не интересует. Поэтому мы и говорим об отцовской, и о материнской ответственности, кстати, тоже. Сейчас в больших городах бывают случаи, когда мама с детьми не сидит, она бизнес-вумен, оставляет детей с отцом, он не имеет возможности работать по той же причине, что и женщина с маленькими детьми, поэтому женщина должна содержать эту семью и платить бывшему мужу, за то, что он воспитывает ее детей. Так что, наше предложение не имеет гендерных предпочтений, прежде всего, мы выступает за права и интересы детей.

Как вам кажется, Минтруд поддержит ваше предложение?

Ирина Волынец: Мне кажется, у нашей идеи есть шанс. Во-первых, очень часто после развода родитель, оставшийся с ребенком, оказывается за чертой бедности. А во-вторых, эта инициатива не требует бюджетных вливаний, здесь государство будет обязано всего лишь обеспечить справедливое распределение финансов после развода.

Общество Семья и дети Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Разводы и алименты
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