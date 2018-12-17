Роструд напомнил об условиях труда в морозы

В трудовом законодательстве есть нормы, связанные с организацией труда в холода. Касаются они тех, кто трудится на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении. Роструд напомнил о необходимости эти нормы исполнять.

В частности, в ведомстве уточняют, что к работе на морозе могут допущены работники только если они не имеют к этому никаких противопоказаний, установленных врачами. Каждый из таких работников должен быть обеспечен комплектом средств индивидуальной защиты, который бы соответствовал погодным условиям.

Кроме того, если у людей, которые работают на холоде или в неотапливаемом помещении, должны быть специальные перерывы для обогрева. Эти перерывы должны обязательно включаться в рабочее время и оплачиваться.

Продолжительность и число перерывов зависят от силы ветра и температуры воздуха. В местах обогрева должно быть тепло плюс 21- плюс 25 градусов. Так же в этих помещениях должны быть устройства для обогрева кистей и стоп, их температура должна быть плюс 35- плюс 40 градусов.

Если правила выполнены не будут, и появится угроза здоровью работника, работодатель может понести за это уголовную ответственность, уточнили в Роструде.