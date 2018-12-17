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17.12.2018 05:22
Рубрика: В мире

Саудовская Аравия ответила на обвинения сената в адрес наследного принца

Фото: AP Photo/Amr Nabil Фото: AP Photo/Amr Nabil
Фото: AP Photo/Amr Nabil

Саудовская Аравия считает принятую сенатом США резолюцию вмешательством в дела королевства и отвергает обвинения в ответственности наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи.

Фото: AP Photo/Hasan Jamali
Журналиста Хашкаджи посмертно признали "Человеком года"

Такое заявление в воскресенье сделало министерство иностранных дел Саудовской Аравии. По мнению ведомства, позиция американских сенаторов опирается на необоснованные претензии и утверждения, и "представляет собой вопиющее вмешательство во внутренние дела королевства, подрывая его региональный и международный статус".

Отмечается также, что Эр-Рияд подтвердил приверженность дальнейшему развитию отношений с Вашингтоном, однако выразил обеспокоенность по поводу подобных позиций, пишет ТАСС, ссылаясь на Саудовское агентство печати.

На минувшей неделе сенат США возложил ответственность за убийство Хашкаджи на наследного принца Саудовской Аравии. Американские законодатели единогласно приняли соответствующую резолюцию и призвали официальный Эр-Рияд наказать виновных в жестоком преступлении.

Турция назвала саудовского генконсула причастным к убийству Хашкаджи

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, был убит второго октября во время посещения генконсульства страны в Стамбуле. Эр-Рияд отрицал убийство на территории консульства и утверждал, что Хашкаджи самостоятельно покинул здание дипмиссии. Однако позже Саудовская Аравия вынуждена была признать случившееся. К трагической развязке, заявили саудиты, привела ссора журналиста с сотрудниками консульства.

В распоряжении турецких СМИ оказались аудиозаписи, которые подтвердили факт убийства Хашкаджи. По этому громкому делу задержан 21 человек, 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия В мире США Нападения на журналистов
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