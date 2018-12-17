Сборы страхового рынка по итогам года составят 1,5 триллиона рублей

Сборы российских страховых компаний по итогам 2018 года могут достичь 1,5 триллиона рублей - плюс 13 процентов к уровню 2017-го. Такой прогноз представил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Основной прирост премий обеспечит страхование жизни. За январь-сентябрь 2018 года его доля в структуре рынка достигла 29,7 процента.

Темпы прироста кредитного страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней ускорились на фоне роста кредитования населения, отмечают в ВСС.

Некредитное страхование жизни, в том числе инвестиционное, напротив, замедляется. В перспективе динамика может стать еще более низкой, не исключают в ВСС. Повышение Банком России ключевой ставки и, как следствие, рост доходности банковских депозитов снизят спрос на программы страхования жизни с инвестиционной составляющей.

"Масштабный рост взносов по ИСЖ последние три года происходил на фоне смены стратегий инвестирования. Сейчас страховщики испытывают давление финансового рынка: ставки по депозитам начали расти, доходности по страховым продуктам снижаются. Это связано с падением стоимости базовых активов по стратегиям, которые были популярны в период заключения договоров", - уточняется в релизе ВСС.