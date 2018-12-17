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17.12.2018 19:08
Рубрика: В мире

Подогрели Балканы

Сербия созвала Совбез ООН в связи с решением Приштины создать "косовскую армию"
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7747 (284)
Сербия потребовала экстренного созыва заседания Совбеза ООН в связи с недавним решением Приштины о переформатировании сил безопасности в "армию" самопровозглашенной республики Косово. Дискуссия на площадке в Нью-Йорке ожидалась в понедельник, однако на момент подписания этого номера в печать ее итоги известны не были. Примечательно, что приштинская инициатива вызвала раскол внутри НАТО. В то время как Североатлантический альянс в лице его генсека Йенса Столтенберга выразил озабоченность решимостью косоваров форсировать процесс, США их публично поддержали.
В армию Косово перейдут солдаты "Косовских специальных сил", сейчас подчиняющиеся НАТО. Фото: AP В армию Косово перейдут солдаты "Косовских специальных сил", сейчас подчиняющиеся НАТО. Фото: AP
В армию Косово перейдут солдаты "Косовских специальных сил", сейчас подчиняющиеся НАТО. Фото: AP

Достаточного кворума в косовской скупщине собрать не удалось: депутаты партии "Сербский список" бойкотировали голосование, как и без малого два года назад, в феврале 2017-го, когда уже обсуждался вопрос о формировании "вооруженных сил" автономного края. Поэтому его власти постановили запускать процесс под вывеской все тех же сил безопасности, в чьих рядах состоят бывшие участники войны в Косово с албанской стороны. "На самом деле речь идет об увеличении их численности вдвое (до 5 тысяч человек. - Прим. "РГ"), о создании резервов (еще 3 тысячи. - Прим. "РГ"), а главное - о подмене существа сил, до последнего времени выполнявших функции гражданской обороны. При содействии США и ряда стран НАТО уже ведется форсированная подготовка косовоалбанских военных, наращивается поставка косоварам оружия и техники", - говорится в заявлении МИД России, которое поддержало протест сербского правительства. В Москве настаивают, что действия косовской стороны нарушают резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН.

Из трех полков в составе "косовской армии" один будет размещен на севере края, откуда сербов начнут выдавливать

"С 2013 года, когда между Белградом и Приштиной было заключено соглашение, сербы по многим вопросам пошли на серьезные уступки косовоалбанцам, получившим значительные права. Последние, в свою очередь, не сделали ничего, например, для обеспечения безопасности сербского населения, проживающего на севере Косово и Метохии, - напомнила "РГ" руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова. - Приштина по-прежнему движется к своей цели: созданию государства без сербского и другого неалбанского населения. Предполагается, что из трех полков в составе "косовской армии" один будет размещен именно на севере края, откуда сербов начнут выдавливать. Белград, конечно же, будет реагировать. Президент Сербии Александар Вучич уже пообещал привести армию республики в полную боевую готовность. Этот сценарий чреват серьезным обострением в регионе". По мнению собеседницы "РГ", в принципе Приштине не нужно много времени для реализации этих планов, и тогда события могут развиваться стремительно. "Скорее всего, в этой ситуации западные страны начнут оказывать давление именно на сербов, чтобы они воздержались от резких ответных шагов", - полагает Елена Гуськова.

Против кого собирается воевать армия Косово
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