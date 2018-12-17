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17.12.2018 17:46
Рубрика: Спорт

СМИ сообщили о значительном улучшении состояния Шумахера

Текст: Артур Нанян

Семикратный чемпион "Формулы-1" немец Михаэль Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в медицинском оборудовании для дыхания. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Фото: Ahmad Masood/ Reuters
В Instagram появилась страница Михаэля Шумахера

Сейчас Шумахер вместе с семьей проживает в вилле в Швейцарии. Новости о нем появляются редко - родные и близкие великого спортсмена оберегает приватность его жизни и просят СМИ не беспокоить их. И все же порой прессе удается узнать некие подробности того, в каком состоянии сейчас находится Михаэль.

Ему требуются постоянный уход и терапия. По разным данным, медицинские услуги обходятся в 50 тысяч фунтов в неделю. Спортсмен живет в основной части дома, а не в специальной пристройке, оборудованной под больничную палату.

Напомним, что Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах в Альпах в декабре 2013 года. Сразу после падения он впал в кому.

Спорт Формула-1 Общество Ежедневник Светская хроника Травма Михаэля Шумахера
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