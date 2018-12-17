Состояние здоровья семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера заметно улучшилось. По информации зарубежных СМИ, он больше не прикован к постели и не нуждается в медицинском оборудовании для дыхания.

При этом Шумахеру требуются постоянный уход и терапия. По разным данным, медицинские услуги обходятся в 60 тысяч долларов в неделю. Спортсмен вместе со своей семьей живет на вилле в Швейцарии, но уже в ближайшее время может отправиться в клинику в Далласе, специализирующейся на лечении черепно-мозговых травм.

Сообщается, что Михаэль живет с семьей в основной части виллы, а не в пристройке, которая была построена как специальное медицинское учреждение на дому.

Тяжелую травму Шумахер получил в декабре 2013 года во время катания на горных лыжах. Сразу после падения он впал в кому. С тех пор новости о нем появляются редко - родные и близкие великого спортсмена оберегает приватность его жизни и просят прессу не беспокоить их.