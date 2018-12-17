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17.12.2018 19:51
Рубрика: Общество

До шестнадцати и старше

Совет по защите семьи и детей обсудил свои задачи
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск №7747 (284)
В понедельник в Кремле прошло первое заседание Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. В центре внимания представителей власти и общественников оказались вопросы воспитания подрастающего поколения, повышение благосостояния семей с детьми и проблемы семейного насилия.
Валентина Матвиенко подчеркнула, что тема детства и семьи должна быть сквозной и учитываться в каждом из нацпроектов. Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ ТАСС Валентина Матвиенко подчеркнула, что тема детства и семьи должна быть сквозной и учитываться в каждом из нацпроектов. Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Валентина Матвиенко подчеркнула, что тема детства и семьи должна быть сквозной и учитываться в каждом из нацпроектов. Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Совет создан указом президента в ноябре этого года. Председателем была назначена глава Совфеда Валентина Матвиенко. В своем выступлении Матвиенко отметила, что спектр задач Совета весьма широк. "Это и рассмотрение вопросов в сфере государственной политики в отношении семьи и детей, и координация деятельности органов власти, субъектов организации, общественных организаций и, что особенно важно, общественный контроль за выполнением планов мероприятий Десятилетия детства", - сказала она. Спикер Совфеда подчеркнула, что в ходе работы новой структуры "ни одна приукрашенная картинка или недостоверная информация" не пройдет.

Руководитель администрации президента Антон Вайно назвал масштабными задачи, которые стоят перед Советом. "В нашей стране объявлено десятилетие детства. Нам необходимо добиться ощутимых результатов по ряду направлений - это повышение благосостояния семей с детьми, доступность и качество образования, раскрытие талантов и способностей, которые есть у каждого ребенка, обеспечение безопасностей детей, комплекс, связанный со здравоохранением вопросов", - сказал глава кремлевской администрации. Он отметил, что для решения этих задач нужно объединение усилий региональных и федеральных органов власти, а также общественных организаций. По его словам, в этом важную координирующую роль будет играть Совет. Валентина Матвиенко напомнила, что на федеральном уровне старт Десятилетия детства уже ознаменован реализацией целого ряда важных решений: был принят "демографический пакет" президента. Она также заявила, что Совет Федерации планирует принять "долгожданный закон об уполномоченных по правам ребенка" до конца осенней сессии.

Нужен общественный контроль за выполнением планов мероприятий Десятилетия детства

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова, выступая на заседании, сообщила, что в рамках десятилетия детства в 2018 году реализуются порядка 18 мероприятий. Всего, по ее словам, утвержденный план содержит 131 мероприятие по направлениям, к которым относится улучшение благосостояния семей с детьми, сохранение и поддержание здоровья детей, развитие системы образования, решение инфраструктурных проблем и вопросов безопасности детей. Голикова отметила, что план должен стать действенным инструментом для всех органов власти и общественных организаций, а также способствовать созданию системы "ориентиров и приоритетов для их деятельности". Она также отметила, что в рамках национального проекта "Демография" к 2020 году Роспотребнадзор разработает систему мониторинга питания россиян, где будет особое внимание уделено качеству питания детей.

Матвиенко подчеркнула, что на ближайшие шесть лет основными инструментами достижения стратегических целей становятся национальные проекты. По ее мнению, тема детства и семьи должна быть сквозной и учитываться в каждом из них. Ведь демография и здравоохранение, образование и культура, наука и цифровые технологии, жилье и городская среда, экология и безопасные дороги - это то, что сопровождает повседневную жизнь каждой российской семьи.

На заседании Совета обсуждалась и повестка будущей работы новой структуры. По словам Матвиенко, воспитание подрастающего поколения - основной вопрос, который всех беспокоит. "Накануне сегодняшнего заседания мы обратились к каждому из вас с просьбой предоставить возможные темы для наших будущих обсуждений. Превалирующим было предложение, абсолютное большинство членов совета поддержали его, рассмотреть тему воспитания", - сказала спикер Совета Федерации. Позже Матвиенко заявила журналистам, что нужно искать новые подходы в воспитании подростков, потому что старые не дадут результатов. "Чем больше мы будем не соглашаться с тем, что молодежь имеет право на свою субкультуру, чем больше мы не будем признавать этого, тем больше мы будем отдаляться от молодых людей", - пояснила она.

Фото: depositphotos.com
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Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предложила организовать масштабный мониторинг воспитательных программ, которые существуют в настоящее время в школах. Она отметила рост числа обращений в аппараты детских омбудсменов, связанных с "воспитанием в образовательных организациях". От имени уполномоченных Кузнецова попросила провести масштабный, глубокий мониторинг воспитательных программ в сегодняшних школах. По ее словам, только после изучения существующих плюсов, минусов можно будет принимать решение о переменах в этой сфере.

Говоря о планах работы, Матвиенко предложила обсудить и меры по борьбе с домашним насилием: "Есть другая тревожная тенденция роста насилия в семье, это очень опасно. Давайте мы подумаем Советом и предложим системные меры", - сказала она. Председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Ксения Франк подняла вопрос о проблеме лишения родительских прав. Так, в прошлом году в детдомах насчитывалось почти 40 тысяч детей, попавших туда из-за лишения родительских прав их отцов и матерей. Матвиенко заявила, что детей можно изымать из семьи только в крайнем случае. "Мы все должны придерживаться этой идеологии - сделать все максимально возможное и невозможное, чтобы сохранить семью и ребенка в семье. Только в самом крайнем случае, когда угроза жизни ребенка, мы должны идти на изъятие детей из семьи", - заметила она. Совет будет собираться не реже двух раз в год.

Общество Семья и дети Законодательная власть Совет Федерации
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