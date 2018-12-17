Совет по защите семьи и детей обсудит воспитание подрастающего поколения

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что одной из важных тем является воспитание подрастающего поколения, она волнует очень многих членов совета.

"Тема действительно актуальная", - сказала она на заседании Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Ответственный секретарь совета Зинаида Драгункина сообщила, что тема воспитания может стать одной из основных на следующем заседании совета.

Матвиенко подчеркнула, что задача членов Совета "не поговорить" и не писать формальные отчеты. "Совет должен стать не только площадкой для профессиональных дискуссий, но и обеспечить выработку "государевых предложений", - сказала она. Председатель Совета Федерации также сообщила, что Совет при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей будет собираться не реже двух раз в год.