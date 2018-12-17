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17.12.2018 12:15
Рубрика: Власть

Совфед примет закон об уполномоченных по правам ребенка в осеннюю сессию

Текст: Айсель Герейханова

В понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проводит в Кремле заседание Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Во время своего выступления она заявила, что осеннюю сессию планируется завершить принятием "долгожданного федерального закона "Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации" и сопутствующих ему законов".

"Они были внесены президентом. Ими уточняется статус уполномоченных по правам ребенка, расширяется круг их полномочий", - пояснила Матвиенко.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Она также напомнила, что на федеральном уровне старт Десятилетия детства уже ознаменован реализацией целого ряда важных решений. Матвиенко уточнила, что был принят "демографический пакет" президента. "Вступил в силу федеральный закон о выплатах семьям при рождении первого и второго ребенка. На четыре года продлен срок действия материнского капитала и расширены возможности его использования. Начата реализация программы субсидирования ипотечных кредитов для семей с детьми", - рассказала председатель Совета Федерации.

Совет при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей был создан указом президента в ноябре этого года. Председателем Совета была назначена глава Совфеда Валентина Матвиенко.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Законодательная власть Совет Федерации Десятилетие детства в России
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