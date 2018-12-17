Московский "Спартак" объявил о переходе бразильского футболиста Айртона Лукаса из "Флуминенсе". Официальный сайт "красно-белых" сообщает, что клуб заключил с игроком долгосрочный контракт.

Лукас по большей части действует на левом фланге защиты. Видимо, в конкурентах у него будут Дмитрий Комбаров и Лоренсо Мельгарехо. По разным данным, еще до переговоров с Айртоном, "Спартак" пытался договориться с Дмитрием Скопинцевым из "Ростова". Но в итоге москвичи сделали свой выбор в пользу игрока "Флуминенсе".

В завершившемся сезоне чемпионата Бразилии Лука провел 28 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.

Что касается выступлений за сборную, то в 2016 году он вызывался в молодежную команду своей страны и провел за нее три встречи.

К "Спартаку" Лукас присоединится на первом зимнем сборе "красно-белых", который пройдет с 9 по 16 января следующего года в Эмиратах.