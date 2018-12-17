Спрос на онлайн-покупку продуктов вырос на 70%

Самыми популярными товарами, которые люди заказывали в 2018 году, стали товары для дома, строительные материалы и инструменты, говорится в аналитике сервиса Яндекс.Маркет.

На втором месте - электроника. Причем, iPhone в этом году не пользовался особой популярностью. Смартфоны на Android были в 2018 году популярнее, чем смартфоны на iOS: спрос на первые составил 82 процента от общего спроса на мобильные телефоны, на вторые - только 15 процентов. Ранее эксперты рассказывали "РГ" о том, что с каждым годом iPhone все больше переходит из сегмента технологической инновации в сегмент роскоши, теряя свою ключевую аудиторию.

На третьем месте по популярности расположилась компьютерная техника. В этом разделе пользователи выбирали ноутбуки, блоки питания и планшеты.

Примечательно, что самый уверенный рост в интернете продемонстрировал раздел "Продукты". По сравнению с прошлым годом спрос на соответствующие товары вырос на 70 процентов, утверждает Яндекс.Маркет. По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, основная часть онлайн-проектов, связанных с доставкой еды, стартовала именно в этом году, поэтому рост в этом сегменте наблюдается 100-200 процентов. Они растут с нулевой базы, поэтому доставка таких товаров во всем объеме электронной коммерции пока занимает небольшую долю. При этом, с едой хорошо продаются совместные товары, поэтому в будущем этот сегмент будет продолжать стремительно расти.