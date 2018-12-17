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17.12.2018 11:14
Рубрика: Общество

Стало известно расписание ЕГЭ на 2019 год

Текст: Ксения Колесникова

На сайте ege.edu.ru появились официальные проекты расписания государственной итоговой аттестации 2019 года - то есть ЕГЭ и ОГЭ (экзаменов для девятиклассников).

- Расписание ГИА для выпускников 9 и 11 классов не претерпит серьезных изменений по сравнению с прошлым годом, - сообщили в Рособрнадзоре. - ЕГЭ в 2019 году традиционно пройдет в три этапа. Досрочный и основной периоды начнутся с экзаменов по географии и литературе.

Даты проведения ЕГЭ:

Досрочный этап - с 20 марта по 10 апреля;

Основной этап - с 27 мая по 1 июля;

Дополнительный этап - с 3 по 20 сентября.

Фото: Виктор Васенин
В России изменился порядок проведения ЕГЭ

Самые массовые обязательные экзамены в основной период ЕГЭ - русский язык и математика, пройдут по такому сценарию:

Математика - 29 мая (среда);

Русский язык - 3 июня (понедельник).
 
Причем математика в этот раз будет проводиться одновременно: и профильная и базовая в один день. То есть школьникам придется выбрать что-то одно, а не оба варианта, как раньше.

- Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода, выпускники 2019 года - в основные сроки основного периода, - подчеркнули в Рособрнадзоре. - Те выпускники, у которых совпали сроки экзаменов по отдельным предметам, могут также сдать их в резервные сроки.

Кроме того, если есть уважительная причина (например, болезнь), сдать ЕГЭ можно будет и в другие сроки. При этом "двоечники" - те, кто получил "неуд" по русскому и математике - смогут сдать ЕГЭ в сентябре.

У девятиклассников тоже будет три этапа:

Досрочный - с 22 апреля по 14 мая;

Основной - с 24 мая по 2 июля;

Дополнительный - с 3 по 21 сентября.
 
Заявления на участие в ЕГЭ принимаются до 1 февраля 2019 года. До этой даты нужно выбрать экзамены, которые школьник будет сдавать по выбору. В этом году к списку возможных предметов добавился еще один иностранный язык - китайский.

Девятиклассники должны определиться с экзаменами до 1 марта 2019 года.

Общественное обсуждение проектов расписания продлится на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов до 29 декабря.

- Отсутствие существенных изменений в расписании позволяет сделать процедуру итоговой аттестации привычной и комфортной и для педагогического сообщества, и для самих учащихся, - сообщает пресс-служба Минпросвещения.
 

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор Правительство Минпросвещения ЕГЭ в России
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