Старейший клуб мира сыграет в России

Старейший футбольный клуб мира английский "Шеффилд", которому в октябре исполнился 161 год, проведет серию товарищеских матчей в России. Команда с туманного Альбиона приедет к нам летом следующего года.

Пока официально известно имя только двух соперников: "Торпедо" и команды ФК КФ, выступающей в любительской лиге. Встреча с "черно-белыми" состоится в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

"Шеффилд" играет сейчас в восьмом по рангу английском дивизионе. На звание старейшего клуба мира также претендовал "Кембридж Юниверсити". Но в 2004 году Международная федерация футбола (ФИФА) признала статус "Шеффилда" и наградила его специальным орденом за заслуги перед игрой. Такой приз ранее получал лишь мадридский "Реал".

Наивысшим достижением английской команды является выход в четвертый раунд Кубка страны (1877/78, 1879/80).