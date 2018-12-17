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17.12.2018 18:30
Рубрика: В мире

Переплату отправят на тот свет

Строителей в Калифорнии обяжут устанавливать на крышах домов солнечные модули
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7747 (284)
Строительные компании в Калифорнии будут обязаны с 2020 года при возведении небольших частных домов устанавливать на крышах солнечные модули, чтобы будущие владельцы недвижимости вырабатывали электроэнергию только экологичным способом. До недавнего времени предполагалось, что это будет лишь рекомендацией. Новые требования поднимут недвижимость в цене, но сократят траты домохозяйств на электроэнергию.

Решение повсеместно внедрить микрогенерацию руками застройщиков приняла Госкомиссия Калифорнии по строительным стандартам. Солнечные модули появятся на всех жилых зданиях высотой до трех этажей, опциональной будет возможность установить накопители энергии. Исключение сделают в случае, если местность не позволяет обеспечивать достаточную инсоляцию в течение года (например, если вокруг много деревьев или другое здание ограничивает попадание солнечного света на панели).

В Калифорнии ставят солнечные панели, чтобы сэкономить, а в России развивают микрогенерацию, чтобы трансформировать сознание людей

К идее ввести обязательную установку модулей комиссия шла три года, собирая данные у коммунальных служб, застройщиков, предприятий солнечной энергетики и промышленников. Анализ показал, что экономически повсеместное внедрение крышных панелей оправдано на территории всего штата - от гор до побережья. Оборудование в среднем добавит к стоимости жилья 9,5 тысячи долларов, притом что в течение 30 лет экономия на энергоресурсах составит 19 тысяч долларов. То же с ипотечными выплатами домовладельцев: плюс 40 долларов в месяц при экономии на электроэнергии в размере 80 долларов.

Ученый выиграл грант на создание уникального накопителя энергии

Нельзя сказать, что такие требования идут вразрез с реальным положением вещей: Калифорния, по сути, - это отдельная страна, максимально апробировавшая все "зеленые" возможности. Ассоциация предприятий солнечной энергетики штата подсчитала, что ежегодно там строят 80 тысяч новых домов, а оборудуют панелями 150 тысяч домов, из которых 15 тысяч - новые. Местная Ассоциация застройщиков оценивает на данный момент оснащенность домов крышными солнечными панелями в 15-20 процентов.

А как у нас?

Алексей Текслер, первый заместитель министра энергетики РФ:

- Законопроект о развитии микрогенерации в России одобрен правительством и направлен в Госдуму. Надеемся, что в следующем году он будет принят.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Суть инициативы - дать возможность потребителям устанавливать у себя на домах, например, солнечные панели в объемах до 15 КВт, а избыток электроэнергии сдавать в сеть за деньги. Сегодня это невозможно, так как по действующему законодательству неквалифицированные участники электроэнергетического рынка не могут продавать электроэнергию. С принятием законопроекта о развитии микрогенерации такая возможность появится. Владелец ВИЭ-установки станет и потребителем, и производителем.

Тарифы, по которым гражданин как производитель электроэнергии сможет отпускать энергию в сеть, будут льготные. Но главная цель нововведения - это не получение прибыли, а трансформация сознания. Мы меняем энергетический ландшафт.

Новые возможности дадут толчок развитию распределенной микрогенерации и небольшого - как по мощности, так и по габаритам - оборудования. В будущем распределенная генерация будет занимать более заметную роль в энергетике, участвовать в сглаживании пиков потребления, помогать развитию накопителей энергии.

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