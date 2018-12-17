Уходит в историю российский 2018 год, начинаем подводить итоги, оценивать и себя, и наши дела. Председатель Экспертного совета Национальной премии "Человек года", писатель-историк Святослав Рыбас ответил на вопросы "Российской газеты".

Святослав Юрьевич, Русский биографический институт, которым вы руководите, готовится в 26-й раз назвать современных героев и подвижников. Как вы определите уходящий год?

Святослав Рыбас: Яркий, противоречивый, обнадеживающий. Мы по натуре умеренные оптимисты, к чему приучила нас тысячелетняя история. Год отразил многие ее закономерности и достижения, напомнил слова поэта и дипломата Федора Тютчева: "Россию всегда спасала ее история".

2018 год - яркий, противоречивый, обнадеживающий

Не хотите ли предложить нашим читателям своеобразный "рапорт достижений"?

Святослав Рыбас: Разумеется. Более того, если примете, готов предложить целый праздничный тост. Однако перед этим предложу вам такую формулу. Наши отцы, деды, прадеды и далекие пращуры, известные и неизвестные, цари и крестьяне, поставили себе колоссальный памятник - это наша страна. Когда-то я имел философский разговор с митрополитом Тихоном Шевкуновым, который заметил, что, несмотря на многие нынешние проблемы, "Святой Руси нечего опасаться". Собственно, это та же мысль об общем памятнике. Поэтому тост должен быть духоподъемным.

С чего начнем?

Святослав Рыбас: С головы. Отметим заключение Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которую после двадцати лет сложных переговоров утвердили наш президент В.В. Путин, президент Казахстана Н.А. Назарбаев, президент Ирана Хасан Роухани, президент Азербайджана И. Г. Алиев, президент Туркменистана Г.М. Бердымухамедов. За этими государствами закреплены исключительное право и ответственность за судьбу Каспия. Назову и тех, кто стоял в самом начале дипломатического процесса, это президент Российского совета по международным делам, бывший министр иностранных дел РФ И.С. Иванов, председатель Сената Парламента Казахстана, бывший министр иностранных дел Казахстана К.-Ж. К. Токаев, генеральный директор Евразийского центра развития, бывший посол Казахстана в РФ и генеральный секретарь ЕврАзЭС, министр Евразийского экономического сообщества Т.А. Мансуров. В личном архиве Таира Мансурова сохранился листок бумаги со схемой Каспия, начертанный Н.А. Назарбаевым и подписанный им и Б.Н. Ельциным, с чего и начался процесс.

Обращу ваше внимание на деятельность митрополита Тихона Шевкунова по созданию историко-художественных выставок всероссийского масштаба. Я побывал на этих выставках в московском Манеже, свидетельствую, что, выстояв долгие очереди, публика была восхищена: наша история веет нам в лицо. И в этом же направлении - работа Малого театра и его художественного руководителя Юрия Соломина. А как мощно прозвучало общенародное голосование о присвоении аэропортам имен великих соотечественников! Это свидетельствует о многом, в том числе и о нашей "загадочной душе".

Не обойти вниманием издание капитальной 12-томной "Истории Великой Отечественной войны" с более чем 20 приложениями и 6-томной истории Первой мировой войны под научной редакцией профессора, военного историка В.А. Золотарева, подвижническую деятельность сотрудников министерства обороны по увековечению памяти павших воинов, исследовательскую работу сотрудников Центрального архива социально-политической истории России, сотрудников издательских центров "Российская газета", "Комсомольская правда", "Радио ФМ", создателей художественных фильмов "Годунов", "Ненастье", "Домашний арест" и еще многих.

Год - это мы, это наше все, памятник нашей жизни

А в иных областях?

Святослав Рыбас: Да, конечно. Крымский мост - вот вещь на века! Кроме того, атомная энергетика, зернопроизводство, нефтегазовый комплекс - "интеграционные проекты" в Юго-Восточной Азии и освоение Бованенковского газового месторождения на Ямале, трубопроводное строительство, создание новых типов вооружения и военной техники, радиолокации и радиотехники, экспорт вооружений, металлургия, углепром, метрострой, разработки в области кибербезопасности, восстановление биоресурсов... Например, российский многофункциональный Су-57 возглавляет мировой рейтинг современных истребителей. Успешно работают наши университеты, например, МИФИ (Ядерный университет), Северокавказский федеральный государственный университет. И это далеко не все. Ожидается, что к концу года объем несырьевого экспорта достигнет рекордной величины - 148 миллиардов долларов... В целом же год, при всех его особенностях, успехах и несбывшихся надеждах - неповторимый миг нашей личной истории. Год - это мы, это наше все, памятник нашей жизни. И как говорил один персонаж фильма "Зеркало для героя": "После нас придут другие коммунисты и сделают еще лучше".