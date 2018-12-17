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17.12.2018 12:47
Рубрика: Культура

Тимофей Баженов: Выхолощенной литературы уже достаточно

Текст: Анна Шарова
Жизнь и охота с племенем папуа, экскурсия в Дом Смерти и руководство "Как вырастить волчонка?". В свет вышла книга журналиста и телеведущего Тимофея Баженова "Дикие истории. Дневник настоящего мужика". Это сборник непридуманных рассказов об экспедициях автора в разные уголки земного шара и различные истории из жизни. Первый тираж книги был распродан на ярмарке нон-фикшн, а второй уже находится в печати.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Тимофей Баженов - телеведущий, журналист, путешественник, зоолог. Но когда его спрашивают, как его представить, он отвечает: "Журналист. Этого вполне достаточно, все остальное прилагается". Он не любит писать, но любит путешествовать и рассказывать, а на телевидении очень ценится, когда журналист "говорит, как пишет". Баженову всегда было интересно, чтобы читатель, зритель и слушатель радио узнавал что-то, что не смог бы узнать больше ни при каких обстоятельствах.

Фото: Сергей Метелица / ТАСС
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Автор книги на встрече с журналистами рассказал о том, как она создавалась:

"В течение долгого срока я в голове откладывал сюжеты, которые достойны литературного описания. И вот пришло время, мне позвонила подруга и сказала: "Напиши книгу!" Ну, я и написал, причем довольно быстро. Эта книга - собрание историй, которые произошли со мной. Единственное, что изменено, это имена героев, особенно в тех случаях, когда они показаны не с самой лучшей стороны, чтобы никто не обижался. Я веду повествование жестким языком, потому что выхолощенной литературы написано уже достаточно. Согласно требованиям законодательства, на книге стоит маркировка 18+, но я считаю, что дети - это такие же люди, только у них больше возможностей впереди и ограничивать их от жизненной правды, на мой взгляд, несколько неправильно".

Основной посыл книги - это истории о том, как брать ответственность не только за себя, но и за тех, кто вокруг. Есть истории об абсолютно безвыходных ситуациях, да и просто истории о путешествиях в те места, в которые современные люди уже не смогут попасть сейчас.

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Тимофей Баженов ответил на несколько вопросов о себе в кратком интервью "Российской газете":

У вас были тяжелые отношения со сверстниками и учителями в школе. Это как-то повлияло на ваше будущее?

Тимофей Баженов: Со сверстниками нет, с учителями - да. Это повлияло на то, что я стал гораздо лучше учиться. Когда я понял, что человек может выбирать себе учителей, я выбрал себе таких учителей, которым хотелось подражать. Появление в моей жизни таких наставников как раз помогло мне научиться отличать добро от зла. Именно из-за того, что меня плохо пытались учить в начале, я хорошо выучился в конце. Мои наставники в журналистике - Леонид Гвоздев, Анатолий Рубинов, Татьяна Иванова. Для меня они мастера жанра.

Когда-то вы были политическим журналистом, работали в горячих точках. С чем связан такой резкий переход от этого жанра к программам про животных?

Тимофей Баженов: Я работал корреспондентом новостей и выполнял задания, которые мне поручала редакция. Если отправляли в военные командировки, я ехал. Если отправляли в Кремль, я ехал в Кремль. Когда я повзрослел, мне было разрешено самоопределяться. На телевидении это называется переходом от обычного корреспондентского штата к штату специальных корреспондентов. Специальный корреспондент отличается от обычного тем, что сам придумывает темы. Я поработал и дослужился до того, что смог выбрать программу, которую я сам хотел бы делать. Это было программа "Дикий мир", а через год - "Сказки Баженова".

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Вы любите людей больше, чем животных? Или животных больше чем людей?

Тимофей Баженов: Я люблю весь мир. Очень люблю животных и считаю, что они интересны во всех своих проявлениях. И людей я люблю, как животных. Я считаю, что человек - это такой вид, такое животное, очень интересно организованное, со своей структурой обществ и индивидуальной структурой. Человек интересен мне своей культурой. Это существо, способное абстрактно мыслить, но не единственное существо на планете, способное на это. Но, в общем, я распространяю лучи добра и всех люблю.

С животными у вас всегда теплые отношения, и вы находите к ним подход. А как с людьми?

Тимофей Баженов: В подавляющем большинстве случаев люди испытывают ко мне положительные эмоции, и я так же отношусь к людям хорошо.

Культура Литература Ярмарка Non/fiction
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