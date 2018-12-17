Тимошенко обвинила Порошенко в попытке "украсть" газотранспортную систему

Газотранспортная система Украины может оказаться в руках президента Петра Порошенко. Такое заявление сделала лидер партии "Батькивщина", бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко.

"Власть пытается осуществить эпохальную авантюру - украсть крупнейшую государственную собственность, украинскую газотранспортную систему", - написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

Она добавила, что, по ее информации, "этим занимается непосредственно президент со своими компаниями".

Таким образом Тимошенко прокомментировала сообщения о том, что компания "Нафтогаз" посчитала целесообразной продажу международному партнеру до 49% в уставном капитале украинского оператора ГТС. Эта сделка якобы позволит сохранить транзит природного газа через Украину в Евросоюз.

Как отметила бывший премьер, украинский бюджет ежегодно получает от газотранспортной системы 3 млрд долларов. "И если под псевдопатриотические лозунги ее украдут - Украина будет обобрана до нитки", - констатировала Тимошенко.