Титул "Мисс Вселенная-2018" получила представительница Филиппин

Представительница Филиппин 24-летняя Катриона Грэй стала обладательницей титула "Мисс Вселенная-2018", обойдя 93-х конкуренток из других стран мира, сообщает Foх News . Второе и третье места получили Тамарин Грин из Южной Африки и Стефани Гутьеррес из Венесуэлы.

Россиянка Юлия Полячихина проиграла в полуфинале среди представительниц Европы. В итоге 18-летняя уроженка Чебоксар не смогла пробиться в двадцатку сильнейших.

Конкурс проводился в 67-й раз. На этот раз местом действия его устроители выбрали выставочный центр Impact Arena в столице Таиланда Бангкоке. В жюри конкурса вошли семь женщин, в том числе, бывшие победительницы мировых конкурсов красоты, деловые женщины и известный модельер. Ведущим мероприятия был популярный американский комик и ведущий игрового шоу Стив Харви, который в 2015 году, ошибся, перепутав имена и вручив награду не той конкурсантке.

Корону победительнице вручила Деми-Ли Нель-Питерс. Эта уроженка ЮАР победила на конкурсе "Мисс Вселенная - 2017", который проводился в США.

Наряду с конкурсом "Мисс Мира" "Мисс Вселенная" является одним из самых престижных в мире. Его обладательницами чаще всего становились латиноамериканки и азиатки.