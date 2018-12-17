Титул "Мисс Вселенная-2018" получила представительница Филиппин

Новости

Во Владивостоке три человека погибли в горящей квартире 08:39
Правительство потребовало от госкомпаний перейти на российский софт 08:30
Госкомпании перейдут на российский софт 08:14
Самолет из США на три часа парализовал работу камчатского аэропорта 08:01
Представительница Филиппин победила в конкурсе "Мисс Вселенная-2018" 07:25
США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи 07:24
У жителя Хабаровского края изъяли почти килограмм марихуаны 06:52
В Японии 42 человека пострадали в результате взрыва 06:35
В Сети появились фото разбившегося украинского Су-27 06:31
В Магадане местные жители спасли замерзающего на трассе испанца 06:27
Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до пяти человек 06:14
Глава правительства Сахалинской области ушла с должности 05:35
Саудовская Аравия ответила на обвинения сената в адрес наследного принца 05:22
В Японском море завершились испытания новейшего корвета "Громкий" 05:22
В Хабаровском крае автомобиль провалился под лед 05:02
Трамп готов остановить работу правительства 04:52
Эксперты сравнили расходы в разных странах на еду и вредные привычки 04:25
Разбившийся Су-27 был одним из самых новых у ВВС Украины 03:43
Власти Калифорнии не смогли ввести налог на смс-сообщения 03:00
В Мексике дан старт реализации масштабного туристического проекта 02:58
Летные испытания МБР "Сармат" начнутся "в ближайшей перспективе" 02:16
"Морозный туман" ухудшил ситуацию на дорогах Москвы 02:14
Президент Ирака решил отказаться от британского гражданства 01:38
Сайт Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы года 01:11
Два жителя Канады выиграли в лотерее 16 миллионов долларов 00:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
17.12.2018 08:07
Рубрика: В мире

Титул "Мисс Вселенная-2018" получила представительница Филиппин

Текст: Андрей Васильев

Представительница Филиппин 24-летняя Катриона Грэй стала обладательницей титула "Мисс Вселенная-2018", обойдя 93-х конкуренток из других стран мира, сообщает Foх News. Второе и третье места получили Тамарин Грин из Южной Африки и Стефани Гутьеррес из Венесуэлы.

Фото: AP Photo/Gemunu Amarasinghe Фото: AP Photo/Gemunu Amarasinghe
Фото: AP Photo/Gemunu Amarasinghe

Россиянка Юлия Полячихина проиграла в полуфинале среди представительниц Европы. В итоге 18-летняя уроженка Чебоксар не смогла пробиться в двадцатку сильнейших.

Фото: REUTERS/ Jason Lee
Фото: "Мисс мира - 2018" стала мексиканка

Конкурс проводился в 67-й раз. На этот раз местом действия его устроители выбрали выставочный центр Impact Arena в столице Таиланда Бангкоке. В жюри конкурса вошли семь женщин, в том числе, бывшие победительницы мировых конкурсов красоты, деловые женщины и известный модельер. Ведущим мероприятия был популярный американский комик и ведущий игрового шоу Стив Харви, который в 2015 году, ошибся, перепутав имена и вручив награду не той конкурсантке.

Корону победительнице вручила Деми-Ли Нель-Питерс. Эта уроженка ЮАР победила на конкурсе "Мисс Вселенная - 2017", который проводился в США.

Наряду с конкурсом "Мисс Мира" "Мисс Вселенная" является одним из самых престижных в мире. Его обладательницами чаще всего становились латиноамериканки и азиатки.

В мире Юго-Восточная Азия Филиппины В мире Юго-Восточная Азия Таиланд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госкомпании перейдут на российский софт
США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи
Эксперты сравнили расходы в разных странах на еду и вредные привычки
Разбившийся Су-27 был одним из самых новых у ВВС Украины
Глава правительства Сахалинской области ушла с должности