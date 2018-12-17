Тренер "Лиона": Нам помогло удаление Головина

Главный тренер "Лиона" Бруно Женезио прокомментировал крупную победу своей команды над "Монако" (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.

По словам специалиста, его клубу очень помогло удаление полузащитника монегасков Александра Головина. Россиянин получил красную карточку на 48-й минуте за удар соперника сзади по ногам. К тому моменту "Лион" вел в счете 2:0.

"Мы начали матч так, как нам было нужно. Да, удаление Головина сыграло в нашу пользу. Но мне понравилось то, что мы не бросили атаковать", - отметил Женезио.

Головин впервые в карьере получил красную карточку. Отбирая мяч, Александр ударил одного из лидеров "Лиона" Набиля Фекира, после чего началась потасовка. За неспортивное поведение "горчичники" получили капитан "Монако" Радамель Фалькао и форвард хозяев Мемфис Депай.

Отметим, что принять решение по удалению Головина арбитру встречи помогла система видеоповторов.