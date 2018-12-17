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17.12.2018 21:59
Рубрика: Общество

Кибердети

Учеников захватили квантовые и биотехнологии
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск №7747 (284)
Зачем школьнику программирование, если он не хочет быть айтишником? Может ли искусственный интеллект заменить учителя? Как защитить свои данные от хакеров и зачем нужна 5g-связь нового поколения? В Международной гимназии Сколково прошла Всероссийская акция "Урок цифры", на котором школьники смогли задать вопросы не только руководителям крупнейших российских IT-компаний, но и министру просвещения Ольге Васильевой.

По словам министра, у нее часто спрашивают: перестанут ли дети писать от руки и перейдут ли полностью на клавиатуру? Ответ: не перестанут. Но и без клавиатуры образовательный процесс уже не представить. Это такой же рабочий инструмент, как иностранные языки или программирование.

Впрочем, даже квантовые сенсоры, молекулярная биология, 3D-дизайн и "большие данные" для учащихся этой гимназии - вполне привычные вещи. В новые технологии ребята погружены с головой. И это понятно: из 540 учеников большинство - дети сотрудников сколковских компаний. Хотя есть и просто победители школьных олимпиад.

- Нельзя сказать, что "сколковские" дети умнее или талантливее других. Но некоторые действительно по-настоящему "живут" наукой, - говорит учитель биологии гимназии, лаборант-исследователь Российского онкологического центра им. Н.Н. Блохина Антон Фрыкин. - Например, недавно начали новый проект - "арктические грядки".

Фото: Александр Корольков/РГ
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Установка в кабинете биологии похожа на ферму для космической станции, но предназначена для Крайнего Севера: под ультрафиолетом медленно растут семена пшеницы, чечевицы и расторопши. А школьники процесс контролируют: рассчитывают оптимальную температуру, режим орошения, интенсивность освещения.

В соседнем классе учеников встречает дружелюбный робот в форме первоклашки. Может поздороваться, пожать руку и даже станцевать. Ребята пишут ему новую программу - хотят "прокачать" электронные мозги. Рядом шестиклассник Тимофей готовится к соревнованиям "Сумо роботов" - сам проектирует на компьютере новые устойчивые колеса для механического "бойца" и печатает их на 3D-принтере. "Видите эти насечки на колесах? Я залью в них силикон, чтобы улучшить сцепление с поверхностью", - деловито рассуждает он.

У восьмиклассников работа посерьезнее: они собирают автономного погрузчика, способного самостоятельно проанализировать лежащий перед ним объект и доставить его в пункт назначения. Юные конструкторы уже вступили в движение профессионалов WorldSkills и вышли в финал чемпионата "Московские мастера" по мобильной робототехнике.

Молекулярная биология, 3D-дизайн и "большие данные" для школьников - уже вполне привычные вещи

Для гимназистов открыты лаборатории и хакспейсы в Технопарке Сколково. Им читают лекции профессоры из Сколковского института науки и технологий. Запущен совместный проект с Российским квантовым центром. По сути это школьный кружок, только "высокого полета". Ученые знакомят детей с основами волновой оптики, квантовой механики и физики, квантовыми коммуникациями, вычислениями, новыми сенсорами...

- Мы разработали программы лекций и мастер-классов по кибербезопасности, - поясняет Валерия Шаховцева, менеджер образовательных программ Group-IB. - Младшим рассказываем про "базу" - компьютерные технологии, интернет, риски и угрозы в сети. На примерах из жизни объясняем, почему опасно заходить на сомнительные сайты, использовать слабые пароли и устанавливать ПО с неофициальных ресурсов. Для старшеклассников проводим воркшопы, рассказываем про индустрию 4.0 и тренды киберпреступности. Опять же, используя реальные расследования киберпреступлений, проведенные нашими эксперты из Лаборатории криминалистики, объясняем, какие инструменты и методы используют хакеры для атак на банки и критическую инфраструктуру. И конечно, даем практические советы, как минимизировать киберриски.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Всего в гимназии более 70 программ дополнительного образования по шести направлениям: естественные и инженерные науки, искусство, языки, спорт и раннее развитие. Постоянно работают кафедры русского языка и литературы, математики, естественных и общественных наук, иностранных языков, искусств, дизайна и технологии, физической культуры.

- Новые знания, новая наука формируется рядом. Мы хотим вдохновить детей на проектно-исследовательскую работу. Начинали с того, что сами родители школьников приходили к нам читать лекции, давали мастер-классы. Сейчас эта работа поставлена на поток, - говорит директор гимназии Оксана Демьяненко. - В ближайшее время хотим реализовать программу "Инженер будущего": это и космические, и атомные, и медицинские, квантовые технологии, технологический дизайн. Дети должны уже на уровне школы понимать, что происходит в современной науке.

Кстати, в школе изучают пять языков, в том числе китайский. Средний балл выпускников по лучшим трем результатам ЕГЭ - 202 балла. Но, что особенно важно, в гимназии реализуется программа Международного бакалавриата (International Baccalaureate). То есть выпускники могут получить аттестат не только российского, но и международного образца. Поступить с ним можно даже в Оксфорд и Стэнфорд.

Общество Образование Правительство Минпросвещения
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