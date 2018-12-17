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17.12.2018 00:00
Рубрика: Общество

Бдительные нюхачи не пропустят недуг

Ученые разработали комплекс диагностики рака с помощью лабораторных крыс
Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Спецвыпуск №7746 (283)
Ростовские ученые разработали комплекс быстрой диагностики онкологических заболеваний, который позволяет по выдыхаемому воздуху выявить рак легких на ранних стадиях. "Сенсором" в составе этого комплекса выступает лабораторная крыса.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Эта уникальная биогибридная технология появилась в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований, Южного федерального университета и Ростовского научно-исследовательского онкологического института.

На обследование пациента с помощью аппаратно-программного комплекса затрачивается от двух до пяти минут, а эффективность метода, по мнению ученых, феноменальна. Если сравнивать имеющиеся современные методы и средства диагностики, то новая разработка оказалась результативнее в пять раз. Установить риск онкозаболевания на первой и второй стадиях удается с высочайшей точностью. Это имеет важное значение, ведь именно на ранних стадиях хирургическое или какое-либо другое лечение способно вернуть заболевшего человека к здоровой жизни.

Как ни удивительно, "сенсором" в составе разработанного комплекса выступает лабораторная крыса. Почему именно крыса?

Фото: depositphotos.com
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- Дело в том, что эти животные являются "макросматиками". Проще говоря, крысы - великолепные "нюхачи", - говорит доктор биологических наук, профессор ЮФУ Валерий Кирой. - За миллионы лет эволюции их биологический сенсор развился настолько, что способен улавливать исчезающе малые количества вещества в воздухе. У них очень слабое зрение, что и компенсирует развитое обоняние. Это качество крыс уже используется для поиска взрывчатых веществ, разминирования и проверки багажа пассажиров в аэропортах. Теперь феноменальное обоняние грызунов послужит для диагностики заболеваний. По нашему методу животному заранее имплантируются специальные микроэлектроды. Они фиксируют биоритмы, образующиеся в результате воздействия на обонятельные рецепторы маркеров онкологических заболеваний в выдыхаемом человеком воздухе. После расшифровки биоритмов математическая система, в основе которой искусственная нейронная сеть, сигнализирует о нездоровье или, наоборот, о полном благополучии пациента. Мы ни в кое случае не заменяем врача, но помогаем ему оценить степень риска заболевания.

Сегодня рак легких выявляется, как правило, случайно. Результативность диагностики не превышает пяти процентов

На практике этот метод напоминает проверку на алкоголь на дорогах. На наших глазах доброволец просто подышал в трубочку. А вот дальше начались чудеса. Этот воздух "продиагностировала", то есть понюхала, крыса. И уже через пять минут пришла расшифровка изменений активности разных областей ее мозга. Крыса выдала свой диагноз - доброволец здоров. В исследованиях уже приняли участие около 1200 человек.

В ЮФУ занимаются этой технологией полтора года. Задача, по словам ученых, состоит в том, чтобы создать относительно дешевый и точный метод диагностики в помощь практикующим врачам. Ведь сегодня рак легких выявляется, как правило, случайно, а результативность аппаратной диагностики не превышает пяти процентов. Благодаря новой технологии можно говорить о 50 процентах. Исследователи надеются довести этот показатель до 80.

Фото: depositphotos.com
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Как уверяют, востребован новый метод будет и в отдаленных населенных пунктов. Пациенту достаточно подышать в специальный медицинский пакет, который доставят туда, где находится аппаратный комплекс, и определят, есть ли у человека опасное заболевание.

- Заказчиком работы является Фонд перспективных исследований, - рассказал руководитель проекта направления химико-биологических и медицинских исследований ФПИ Федор Арсеньев. - Мы финансируем высокотехнологичные прорывные идеи. Технология, представленная в Ростове-на-Дону, запатентована, она будет апробирована в Красноярском крае, Новгородской и Ростовской областях уже в 2019 году.

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