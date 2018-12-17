В первенстве женской Премьер-лиги, которое проходит под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), состоялся долгожданный матч между двумя нашими суперклубами. Действующий чемпион страны и Евролиги УГМК (Екатеринбург) на выезде крупно выиграл у курского "Динамо", завоевавшего титул сильнейшей команды Старого Света в 2017 году. Результат встречи - 96:64 в пользу "лисиц". Уралочек так называют в баскетбольном мире из-за живого талисмана клуба.

Евгения Белякова (крайняя слева) и ее партнерши из УГМК уверенно разобрались в гостях с курским "Динамо". Фото: Пресс-служба БК Динамо Курск

До своего первого в нынешнем турнире противостояния УГМК и "бело-голубые" шли в Премьер-лиге без поражений, одержав со старта турнира по восемь побед подряд.

В Курске уже в первой четверти матча "лисицы" сокрушили соперника, добившись преимущества в 18 очков - 30:12. Правда, затем хозяйки сократили свое отставание в два раза, то есть до "минус 9" - 37:46 к большому перерыву. Однако после отдыха команда с Урала совершила очередной мощный рывок, выиграв третью десятиминутку с впечатляющим счетом 33:14.

Отметим, что в составах команд-соперниц сконцентрировано большинство игроков и кандидатов в сборную России. Наша национальная команда недавно успешно завершила квалификационный цикл чемпионата Европы-2019 и уже успела узнать своих соперниц по финальному турниру, который пройдет в Сербии и Латвии в самый разгар лета будущего года.

За УГМК капитан сборной Евгения Белякова в Курске набрала 13 очков, центровая Мария Вадеева - 11. Наталья Виеру, Елена Беглова и Раиса Мусина свое игровое время получили, но какими-то выдающимися показателями не отметились. У динамовок второй по результативности (10 очков) стала разыгрывающая Эпифания Принц - американка с российским паспортом, выступавшая за нашу страну уже на двух чемпионатах Европы (2013, 2017).

Были в ярдах соперников и девушки из сборных, с которыми предстоит сразиться в группе "D" предварительного этапа грядущего континентального первенства. Сербка Соня Петрович принесла хозяйкам 9 очков, бельгийская центровая УГМК Эмма Меессеман за 31 с небольшим минуту чистого времени добавила в копилку "лисиц" 15 баллов за результативность.

Ну а что же двукратная чемпионка мира и победительница Олимпиады-2016 в составе сборной США Брианна Стюарт, чье осеннее появление в Курске было во многом справедливо анонсировано как прибытие сильнейшей в данный момент баскетболистки планеты. Она начала в "Динамо" с нескольких бомбардирских подвигов, дальше ее прыть куда-то поубавилась. Шесть очков в отчетном матче с главным конкурентом за российское "золото" - маловато будет.

Соня Петрович уже успела дать пресс-службе курского "Динамо" свой комментарий по поводку жеребьевки Евробаскета-2019:

- Я недовольна нашей группой. Думаю, мы попали в самый сильный квартет. Россия, Белоруссия, Бельгия - очень мастеровитые команды. Сербской сборной явно будет очень тяжело. Особенно трудным для нас соперником станет Россия. В вашей стране отличные центровые, а у нас их нет. Россиянки выступают в самых сильных клубах континента. Плюс они тренируются вместе с самыми лучшими игроками мира. В сербской сборной другая ситуация. Кто-то вообще пока без команды, некоторые сделали перерыв в карьере в связи с изменениями в личной жизни. Остается надеяться, что трибуны в Сербии будут полными, болельщики нас поддержат как надо. Именно это и должно стать главным фактором и помочь нам выйти из группы в следующий раунд.

Вот результаты других последних матчей Премьер-лиги: "Спартак" (Ногинск) - "Надежда" (Оренбург) - 57:81, "Динамо" (Новосибирск) - МБА (Москва) - 61:82, "Инвента" (Курск) - "Спарта энд К" (Видное) - 84:57, "Енисей" (Красноярск) - "Динамо" (Москва) - 95:74.

Положение в верхней половине таблицы высшего дивизиона женского чемпионата России: УГМК - 9 побед - 0 поражений, "Динамо" (Курск) - 8-1, "Надежда" - 6-2, "Енисей" - 5-4, "Спарта энд К" - 4-4. Напомним, что по итогам двухкругового турнира с участием десяти команд в плей-офф выйдут восемь лучших клубов.

Где будем смотреть

18 декабря, вторник,

"МАТЧ! Наш Спорт"

19.55. "Зенит" (Санкт-Петербург) - АСВЕЛ (Франция). Мужчины. Еврокубок. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

20.40. "Фенербахче" (Турция) - ЦСКА. Мужчины. Евролига. Прямая трансляция.