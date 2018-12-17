Международная федерация плавания (FINA) провела гала-вечер в Ханчжоу (Китай) и объявила лауреатов года в различных видах спорта, которые объединяет эта организация.

Массу вопросов и даже горький смех вызывает выбор FINA в синхронном (артистическом) плавании, где многочисленные успехи россиянок не заметили, по всей видимости, сознательно. Лучшими спортсменами в этой дисциплине признаны украинка Елизавета Яхно и итальянец Джорджио Минисини.

На чемпионате Европы в шотландском Глазго Яхно выиграла "золото" в групповой комбинации и еще пять серебряных медалей в разных видах программы, в том числе и соло. Но ведь у нашей Светланы Колесниченко на этом же турнире сразу четыре "золота"! Такой же абсурд и с награждением Минисини. В тандеме с Манилой Фламини он завоевал два "серебра" в миксте. А на высшую ступень пьедестала почета здесь оба раза поднимались наши Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.