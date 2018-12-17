В аэропортах Египта будут сканировать сетчатку глаза и отпечатки пальцев

В египетских аэропортах установят биометрическое оборудование, которое сможет распознавать лица, сканировать сетчатку глаза и отпечатки пальцев людей, проходящих паспортный контроль, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По данным источников, Египет успел до визита российских инспекторов по авиабезопасности установить биометрическое оборудование в аэропортах: это было сделано буквально в последние дни ноября. Биометрия была одним из принципиальных требований российской стороны, чтобы исключить возможность попадания нежелательных лиц в "стерильную зону" и другие закрытые помещения аэропортов", - уточнили в АТОР. Кроме того, будут усилены меры безопасности при досмотре багажа.

Биометрические системы с 2017 года начали появляться во многих аэропортах мира. Например, в некоторых воздушных гаванях США установлены специальные машины, которые могут сверять фото в документах с реальными лицами в два раза быстрее людей. Иногда за это даже берут дополнительную плату - с тех, кто не хочет стоять в очереди на досмотре. Пассажир может подойти к специальному киоску, где машина за считаные секунды удостоверит его личность.

Для Египта стратегически важно вернуть прямые рейсы из России: именно чартерная перевозка давала египетскому рынку 90 процентов российского туристического трафика

В аэропорту Амстердама личность пассажира проверяют у специального киоска непосредственно перед посадкой в самолет. А в Дубае пассажиры и вовсе могут сделать селфи и отправить его на проверку через специальный киоск еще в зале ожидания. Это значительно экономит время. С 2019 года подобные технологии планируют тестировать и в столичных воздушных гаванях.

"Но главная цель биометрических технологий - повышение безопасности. Другой вопрос - как и куда эти данные будут передаваться в Египте, то есть, пока непонятен механизм их обработки. Наши инспекторы, которые сейчас находятся там, как раз должны в этом разобраться", - отметила "РГ" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Для Египта стратегически важно вернуть прямые рейсы из России: именно чартерная перевозка давала 90 процентов российского туристического трафика, сообщили в АТОР.

Очередные результаты проверки двух египетских аэропортов курортных городов Хургады и Шарм-эль-Шейха будут готовы к концу декабря, когда должна вернуться наша инспекция. Некоторые эксперты полагают, что чартерная перевозка из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх возобновится в марте 2019 года. "С учетом двух недель, оставшихся до Нового года, и затяжных новогодних каникул, можно прогнозировать, что работа над документами начнется после 10-11 января. В комплексе на подготовку, согласование и подписание всех документов уйдет как минимум два месяца. Таким образом, если не будет каких-то новых вводных, при благоприятном сценарии чартеры на курорты Египта могут полететь с середины - конца марта. Так что у россиян есть реальный шанс провести майские праздники-2019 на Красном море в Египте", - сообщили в АТОР, ссылаясь на данные экспертов.