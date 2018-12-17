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17.12.2018 00:00
Рубрика: Экономика

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В форуме "Атомекс-2018" приняли участие свыше 850 фирм-поставщиков
Текст: Александр Смоленцев
Российская газета - Спецвыпуск №7746 (283)
Более половины всего объема конкурсных закупок "Росатома" - в 2018 году это 802,3 миллиарда рублей - приходится на зарубежные проекты атомной госкорпорации и ее дочерних структур. А ежедневно около 130 компаний, выдержав конкурентный отбор, получают заказы от "Росатома" на сумму более 2 миллиардов рублей.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости www.ria.ru Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости www.ria.ru

Эти впечатляющие цифры озвучены на Международном форуме "Атомекс-2018", который собрал в Москве свыше 850 компаний-поставщиков из России и еще 30 стран. В мероприятиях деловой программы и сопутствующей выставке приняли участие более 1670 специалистов.

Как отметил на форуме первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, "Росатом" с каждым годом наращивает свое присутствие за рубежом, причем портфель таких заказов растет не только количественно, но и качественно. А причина в том, что российские атомщики стремятся предоставить полный цикл услуг - от помощи в изменении национального законодательства, выбора площадки, вплоть до стадии утилизации отслужившего гарантийный срок объекта. Во многих случаях "Росатом" создает новые отрасли в странах своего присутствия - будь то Белоруссия, Египет, Турция или Бангладеш. "В связи с этим очень важно сохранять и развивать тот уровень качества, который обеспечивают ваши поставщики", - заключил Селезнев, обращаясь к организаторам и хозяевам форума.

Фото: Пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
"Росатом" презентовал новый для отрасли продукт

Глава Департамента методологии и организации закупок ГК "Росатом" Инна Мельченко в свою очередь заявила, что "Атомекс" стал для отрасли той рабочей площадкой, которая помогает эффективно взаимодействовать с будущими и настоящими бизнес-партнерами. Из года в год, отметила Мельченко, в выставочной экспозиции находят место лучшие инновационные продукты российского и зарубежного происхождения. А в формате B2B-встреч, по ее словам, закладывается основы долгосрочных отношений.

В этот раз на "круглом столе", посвященном проектам сооружения АЭС в России и АЭС российского дизайна за рубежом, наиболее привлекательными для поставщиков были признаны АЭС "Куданкулам" в Индии, АЭС "Эль-Дабаа" в Египте и АЭС "Руппур" в Бангладеш. Наряду с прочими вопросами были рассмотрены финансовые инструменты поддержки поставщиков, а также повышение эффективности управления поставками оборудования, типизация и унификация оборудования для АЭС. Состоялись мастер-классы "Как стать поставщиком атомной отрасли" для российских и зарубежных компаний. Там же были презентованы электронные торговые площадки, на которых "Росатом" и ее дочерние организации проводят свои закупки, - "Фабрикант", B2B-Center и "Росэлторг".

Для зарубежных участников "Атомекс-2018" были организованы технические туры в НПО "ЦНИИТМАШ" (Москва) и на строящуюся Ленинградскую АЭС-2.

Экономика Отрасли Энергетика
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