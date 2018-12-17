В Госдуме прокомментировали призывы США к новым санкциям против РФ

В международном комитете Госдумы прокомментировали заявления Госдепа США о реакции на инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил о новых поставках оружия Киеву в ближайшие несколько месяцев. Кроме того, он призвал к введению новых санкций против России.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что данные заявления вновь продемонстрировали, кто на самом деле "хозяин" в Киеве.

- Что называется, понятно чьи "уши торчат" из ноябрьской провокации на море, - отметил парламентарий. - Очевидно, что США важно любым способом удержать марионеточного Порошенко у власти, чтобы сохранить свой протекторат над Украиной.

Поэтому, считает глава комитета, Вашингтон не заинтересован в урегулировании украинской ситуации и всячески способствует ее дальнейшему обострению.

Он также отметил, что в Евросоюзе до сих пор нет консенсуса по антироссийским санкциям из-за Керчи.

- Надеюсь, что Брюссель останется на здравых позициях. В конце концов, от организованной США ампутации Украины от России и последующего санкционного диктата страдает также и Европа, потери которой от свертывания сотрудничества с РФ исчисляются сотнями миллионов евро, - напомнил Слуцкий.

Ситуацию также прокомментировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который также расценил заявления Волкера как очередное вмешательство Вашингтона во внутриукраинский конфликт.

- Вмешательство с одной лишь целью - представить его как российско-украинский и снять тем самым ответственность со своих подопечных в Киеве, - сказал Косачев, которого цитирует ТАСС.

Цель Киева, по его словам, продлить заканчивающееся 26 декабря военное положение на Украине "под массированную демагогию про российскую агрессию".