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17.12.2018 19:57
Рубрика: Власть

В Госдуме прокомментировали призывы США к новым санкциям против РФ

Текст: Татьяна Замахина

В международном комитете Госдумы прокомментировали заявления Госдепа США о реакции на инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил о новых поставках оружия Киеву в ближайшие несколько месяцев. Кроме того, он призвал к введению новых санкций против России.

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что данные заявления вновь продемонстрировали, кто на самом деле "хозяин" в Киеве.

- Что называется, понятно чьи "уши торчат" из ноябрьской провокации на море, - отметил парламентарий. - Очевидно, что США важно любым способом удержать марионеточного Порошенко у власти, чтобы сохранить свой протекторат над Украиной.

Поэтому, считает глава комитета, Вашингтон не заинтересован в урегулировании украинской ситуации и всячески способствует ее дальнейшему обострению.

Он также отметил, что в Евросоюзе до сих пор нет консенсуса по антироссийским санкциям из-за Керчи.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Надеюсь, что Брюссель останется на здравых позициях. В конце концов, от организованной США ампутации Украины от России и последующего санкционного диктата страдает также и Европа, потери которой от свертывания сотрудничества с РФ исчисляются сотнями миллионов евро, - напомнил Слуцкий.

Ситуацию также прокомментировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который также расценил заявления Волкера как очередное вмешательство Вашингтона во внутриукраинский конфликт.

- Вмешательство с одной лишь целью - представить его как российско-украинский и снять тем самым ответственность со своих подопечных в Киеве, - сказал Косачев, которого цитирует ТАСС.

Цель Киева, по его словам, продлить заканчивающееся 26 декабря военное положение на Украине "под массированную демагогию про российскую агрессию".

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