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17.12.2018 06:35
Рубрика: В мире

В Японии 42 человека пострадали в результате взрыва

Текст: Андрей Васильев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

По уточненным данным, 42 человека, в том числе дети, пострадали в воскресенье вечером в результате взрыва в одном из ресторанов на севере Японии. Повреждены несколько зданий, пишут японские СМИ. У одного из пострадавших - серьезные ожоги лица, жизни других людей вне опасности, сообщило японское информационное агентство Jiji.

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Взрыв прогремел примерно в 20:30 по местному времени в городе Саппоро, расположенном на острове Хоккайдо. Один из очевидцев происшествия, которого цитируют СМИ, сказал, что он почувствовал запах газа.

На снимках, распространяемых в соцсетях, видны груды обломков, густой черный дым и многочисленные пожарные, работающие на месте трагедии. Повреждено не только здание ресторана. Обрушились и несколько соседних офисов, в том числе агентства по недвижимости.

Общественное телевидение NHK сообщило, что пожарным понадобилось несколько часов, чтобы потушить огонь.

В мире Восточная Азия Япония
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