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17.12.2018 14:13
Рубрика: В мире

В Канаде нашли самый крупный алмаз в Северной Америке

Текст: Юрий Когалов

На севере Канады обнаружили желтый алмаз размером с куриное яйцо. Его масса составляет 552 карата (110,4 грамма), что делает его самым крупным из добытых в Северной Америке, отмечает mining-journal.com.

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Находка была сделана на руднике Diavik в провинции Северо-Западные территории. По словам представителей компаний Dominion и Rio Tinto, которым принадлежит шахта, добыча алмаза такого размера совершенно неожиданна для этой части мира, это стало "настоящей вехой" для алмазодобычи на материке. На нем заметны следы истирания, что свидетельствует о сложном пути, который драгоценный камень прошел с момента формирования, и особо примечателен тот факт, что он остался нетронутым. Как заявляют эксперты, его цвет, текстура и структура уникальны с геологической точки зрения и могут быть изучены в дальнейшем.

Определить стоимость находки пока невозможно, да и не будет компания продавать его в нынешнем виде. Как отмечает гендиректор Dominion Шейн Дергин, найденный камень - ювелирного качества. Хотя желтые алмазы обычно стоят меньше, чем обычные, ярко-желтые, наоборот, могут быть проданы по гораздо большей цене. В настоящее время уже ведутся поиски партнера, который займется резкой и полировкой алмаза. Предполагается получить из него один крупный бриллиант и несколько мелких.

По подсчетам агентства Bloomberg, канадский желтый алмаз занимает седьмое место по размерам среди найденных в этом веке и входит в топ-30 крупнейших драгоценных камней в истории. Первое место в этом рейтинге занимает "Куллинан" весом в 3106,75 карата (621,35 грамма). Самый крупный алмаз в мире был случайно найден в 1905 году в Южной Африке, а свое имя он получил в честь владельца рудника Томаса Куллинана. Алмаз был разрезан более чем на 100 камней. Шесть самых крупных частей "Куллинана" стали частью реликвий британских королей, бриллиант "Великая звезда Африки" (530,2 карата) украшает скипетр, а "Малая звезда Африки" (317,4 карат) вставлена в корону.

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На втором месте находится "Наш свет" (1109 карат), найденный в Ботсване в 2015 году. Компания, добывшая камень, изначально пыталась продать алмаз на аукционе по цене в 70 миллионов долларов, но покупателей, согласившихся бы выплатить такую сумму, не нашлось. На третьей строчке расположился "Эксельсиор" массой 971,75 карата, он был найден в 1983 году в Южной Африке. Камень имел уникальный цвет с голубоватым оттенком, из него получился 21 бриллиант. На четвертой позиции оказалась "Звезда Сьерра-Леоне" (969,8 карата), получившая имя по месту обнаружения в 1972 году. Изначально камень был огранен до бриллианта в 143,2 карата, однако затем из-за внутреннего дефекта его пришлось разбить на 17 более мелких камней. Пятое место на сегодняшний день занимает "Легенда Лесото" (910 карат), алмаз был обнаружен в начале 2018 года и уже в марте продан за 40 миллионов долларов.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Общество Природа
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