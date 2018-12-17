В Колумбии из плена освобождена внучатая племянница Габриэля Гарсиа Маркеса

Президент Колумбии Иван Дуке написал на своей странице в Twitter об успешном освобождении представителями местных правоохранительных органов внучатой племянницы знаменитого писателя Габриэля Гарсии Маркеса. 34-летняя Мелисса Мартинес Гарсия, находившаяся в заложницах у неназванной преступной группировки с 23 августа этого года, была освобождена в департаменте Магдалена. Подробности операции пока не разглашаются.

Ранее британская The Telegraph сообщала о том, что похитители родственницы покойного колумбийского писателя, получившего Нобелевскую премию по литературе 1982 года, требуют пять миллионов долларов за ее освобождение. Она была похищена группой вооруженных людей, которые перехватили ее машину возле северного города Санта-Марта, расположенного вдоль побережья Карибского моря.

Полиция объявила о награде в размере 33 тысяч долларов за информацию, которая приведет к ее местонахождению и безопасному освобождению. Мартинес Гарсия - внучка Хайме Гарсиа Маркеса, брата писателя, который умер в 2014 году в возрасте 87 лет.

Похищение с целью получения выкупа часто использовали повстанцы во время вооруженного конфликта в Колумбии, который длился более 50 лет и привел к гибели более 260 тысяч человек. Левые партизаны, преступные группировки и правые военизированные формирования захватили тысячи людей за эти годы.