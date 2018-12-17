Новости

Тренер "Лиона": Нам помогло удаление Головина 13:04
Invalidka: в Британии выставили на продажу советскую "инвалидку" 13:02
В Кремле регламентировали размер плакатов на пресс-конференцию Путина 13:01
Суд оштрафовал мужчину, поднявшего на руки росгвардейца в метро 12:55
Потерявшая на съемках "Обители зла" руку дублерша требует деньги 12:55
Первый "Каракурт": Балтфлот получил новейший ракетный корабль "Мытищи" 12:53
Спрос на онлайн-покупку продуктов вырос на 70% 12:48
Лавров: Не ощущаю себя фантазером 12:47
Лукашенко призвал не допускать расточительства и считать каждую копейку 12:45
Родные "Мисс Россия" рассказали о ее участии в "Мисс Вселенная" 12:42
Роспотребнадзор внедрит систему проверки качества питания к 2020 году 12:41
Олег Кожемяко сделал первые заявления после выборов 12:30
Совет по защите семьи и детей обсудит воспитание подрастающего поколения 12:29
С обвиняемых по "сямозерскому делу" потребовали сотни миллионов 12:28
В Красноярске установят памятник Хворостовскому за 13,6 млн рублей 12:28
Toyota выпустит оберточную бумагу для подарков 12:27
Лавров: Мы не позволим нападать на наших союзников 12:20
Лавров: России отказали в ответе по делу Скрипалей 12:20
Названа причина обрушения завода в Дзержинском 12:18
Бабушка из Тульской области обманула конкурсантов "Новой звезды" 12:18
В Кисловодске женщина умерла после отказа врача в госпитализации 12:18
Более ста управляющих компаний лишились лицензий в Москве в 2018 году 12:16
В Тюмени пять человек пострадали в ДТП с автобусами 12:15
Совфед примет закон об уполномоченных по правам ребенка в осеннюю сессию 12:15
Кот-оракул Ахилл посетил премьеру оперы в Эрмитажном театре 12:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать новогоднюю елку и сохранить ей жизнь
Как выбрать новогоднюю елку и сохранить ей жизнь
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
17.12.2018 13:01
Рубрика: Власть

В Кремле регламентировали размер плакатов на пресс-конференцию Путина

Текст: Кира Латухина

На большую пресс-конференцию главы государства, которая состоится в этот четверг, в полдень 20 декабря, организаторы попросили не приносить огромные плакаты. Это мешает съемке мероприятия.

В письмах, которые пришли из Кремля всем аккредитованным представителям прессы, а их на этот раз - рекордное количество, 1702 человека, есть обращение: "Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297 мм х 420 мм), так как это мешает работе фотографов и операторов".

В Кремле заявили о повышенном интересе СМИ к пресс-конференции Путина

С другой стороны, тележурналистам лучше не использовать в зале и в ближайших помещениях радиомикрофоны и другие радиосистемы, ведь это может помешать работе оборудования. Пользоваться рекомендовано шнуровыми микрофонами.

Напомним, что общение с прессой глава государства проведет в Центре международной торговли. Из бонусов для журналистов - по-прежнему бесплатный Wi-Fi и буфет.

Есть и еще несколько рекомендаций: телегруппам и фотокорреспондентам лучше приехать заранее, чтобы успеть проверить всю аппаратуру, а вот пишущие журналисты могут прийти или приехать не позднее, чем за час до начала. Кстати, добраться до ЦМТ представители прессы смогут бесплатно на автобусах-шаттлах от метро "Выставочная".

Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и "Первый канал", радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Предусмотрен и сурдоперевод - в эфире телеканала "Общественное телевидение России" и на сайте ОТР. Иностранные журналисты смогут следить за происходящим в синхронном переводе на английский, французский и немецкий.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество СМИ и соцсети Президент Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЦИК: Олег Кожемяко побеждает на выборах в Приморье
Названа причина обрушения завода в Дзержинском
Госкомпании перейдут на российский софт
США отказались от учений в Арктике из-за нежелания просить РФ о помощи
Евросоюз не пускает Украину на свой рынок