В Кремле регламентировали размер плакатов на пресс-конференцию Путина

На большую пресс-конференцию главы государства, которая состоится в этот четверг, в полдень 20 декабря, организаторы попросили не приносить огромные плакаты. Это мешает съемке мероприятия.

В письмах, которые пришли из Кремля всем аккредитованным представителям прессы, а их на этот раз - рекордное количество, 1702 человека, есть обращение: "Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297 мм х 420 мм), так как это мешает работе фотографов и операторов".

С другой стороны, тележурналистам лучше не использовать в зале и в ближайших помещениях радиомикрофоны и другие радиосистемы, ведь это может помешать работе оборудования. Пользоваться рекомендовано шнуровыми микрофонами.

Напомним, что общение с прессой глава государства проведет в Центре международной торговли. Из бонусов для журналистов - по-прежнему бесплатный Wi-Fi и буфет.

Есть и еще несколько рекомендаций: телегруппам и фотокорреспондентам лучше приехать заранее, чтобы успеть проверить всю аппаратуру, а вот пишущие журналисты могут прийти или приехать не позднее, чем за час до начала. Кстати, добраться до ЦМТ представители прессы смогут бесплатно на автобусах-шаттлах от метро "Выставочная".

Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и "Первый канал", радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Предусмотрен и сурдоперевод - в эфире телеканала "Общественное телевидение России" и на сайте ОТР. Иностранные журналисты смогут следить за происходящим в синхронном переводе на английский, французский и немецкий.