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17.12.2018 14:10
Рубрика: Власть

В Кремле заявили о начале подготовки к Давосу

Текст: Кира Латухина
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Кремле приветствовали решение организаторов Давосского форума о пяти условиях, при которых российские бизнесмены могут туда приехать. В частности, речь идет об ограничении общения с американцами. Но пока не определено, кто возглавит делегацию.

Фото: AP Photo/Michel Euler
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"Не могу сейчас сказать", - пояснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мы поставили сначала на паузу все наши отношения после известных решений. Поэтому сейчас будем заново все запускать", - сказал он. "Посмотрим и обязательно вас проинформируем", - заключил представитель Кремля.

"Мы, наверное, приветствуем тот факт, что Давосский экономический форум и его руководители восприняли нашу позицию относительно непозволительности селективного отношения к нашим предпринимателям", - заявил Песков. "Форум предпочитает очень внимательно относиться к теме ограничений, которые действуют со стороны ряда стран, прежде всего, США, в отношении некоторых наших предпринимателей. И они попытались таким образом совместить свою заинтересованность в продолжении контактов с нашими предпринимателями и темограничения, которые действуют в отношении них", - продолжил он.

"Контакты с американскими предпринимателями можно легко компенсировать контактами с бизнесменами других стран", - считает пресс-секретарь главы государства. "Свято место пусто не бывает, - заключил он. - Какие-то модальности работы дальше будут вырабатываться".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Давосский форум
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