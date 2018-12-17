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17.12.2018 02:58
Рубрика: В мире

В Мексике дан старт реализации масштабного туристического проекта

Древний город Паленке в штате Чьяпас, Мексика. Фото: depositphotos.com Древний город Паленке в штате Чьяпас, Мексика. Фото: depositphotos.com
Древний город Паленке в штате Чьяпас, Мексика. Фото: depositphotos.com

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в воскресенье дал старт реализации масштабного проекта: строительства туристического поезда Maya на юге страны.

Фото: REUTERS/HANNAH MCKAY
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На церемонии запуска проекта в городе Паленке (штат Чьяпас), мексиканский лидер заявил, что за четыре года необходимо будет продолжить полторы тысячи километров путей. Маршрут поезда пройдет по нескольким южным штатам. Он соединит археологический памятник Паленке (древний город майя) с курортным городом Канкун в Кинтана-Роо.

Ранее местные жители одобрили этот план во время народного голосования, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал Aristegui Noticias. Проект будет реализован на основе государственно-частного партнерства, а объем инвестиций оценивается в 120-150 миллиардов песо (5,9-7,4 миллиарда долларов). В ближайшее время будет объявлен тендер на строительство первых четырех участков пути.

Лопес Обрадор особо подчеркивал, что во время реализации этого проекта не будет уничтожено ни одного дерева. Начало строительства маршрута сопровождалось церемонией коренных народов, которые попросили у матери Земли разрешения.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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