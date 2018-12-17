В МИД РФ возмущены отказом во въезде в Латвию российскому историку

В министерстве иностранных дел России выразили возмущение отказом во въезде в Латвию известному российскому историку, главе международного совета Ассоциации исследователей российского общества Геннадию Бордюгову.

Инцидент произошел, когда ученый следовал транзитом через аэропорт "Рига" в одну из европейских стран. На пограничном контроле представители латвийских властей заявили, что Бордюгов является "лицом, представляющим угрозу национальной безопасности Латвии".

В комментарии, обнародованном на сайте российского дипломатического ведомства, говорится о том, что данный случай в очередной раз демонстрирует, чего стоят заявления латвийского руководства о приверженности принципам демократии и свободы слова. На Смоленской площади заявили, что этот недружественный шаг латвийских властей не останется без ответа.