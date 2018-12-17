В Минздраве разъяснили, за что пациенты не должны платить

Минздрав России подготовил специальную памятку для пациентов с разъяснениями, на какие виды бесплатной и платной медицинской помощи имеют право пациенты в России.

Прежде всего отмечается, что существуют четыре вида бесплатной медицинской помощи.

Первый - медико-санитарная помощь. Это та, которая оказывается, например, фельдшерами в условиях стационара или участковыми терапевтами.

Второй вид - специализированная медицинская помощь (оказывается в условиях стационара).

Третий вид - высокотехнологичная. Это помощь с применением сложных и уникальных методик и технологий.

Четвертый вид - скорая медицинская помощь. Оказывается во всех экстренных случаях.

За какие услуги и препараты пациенты не должны платить?

Не нужно платить за лекарства, которые назначают врачи в больницах, а также при прохождении лечения в дневных стационарах. Не подлежат оплате медицинские изделия, компоненты крови, лечебное питание, в том числе специализированные продукты, назначаемые по медицинским показаниям.

Одноместные или маломестные палаты предоставляются не за дополнительную плату. Размещение в них также входит в программу бесплатного обязательного медицинского страхования. Если в госпитализации нуждается ребёнок до четырёх лет, то спальное место в палате и питание в стационаре бесплатно предоставляется и одному из его родителей или законных представителей.

Бесплатно перевозятся и больные, находящиеся на лечении в стационаре, в другие клиники или центры, если требуется дополнительное обследование или диагностика.

Бесплатно в России производятся:

- медицинская реабилитация;

- экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО);

- различные виды диализа;

- химиотерапия при злокачественных заболеваниях;

- профилактические медицинские осмотры, в том числе детей;

- диспансеризация и другие виды помощи.

Какими видами платной помощи могут воспользоваться россияне?

По желанию пациента государственные медицинские организации могут оказывать платные услуги.

Например, если человек хочет лечиться анонимно. Но только если это не связано с нарушением закона. За плату оказывается в России помощь и гражданам иностранных государств, а также лицам, не имеющим полиса обязательного медицинского страхования (за исключением экстренной помощи).

Куда жаловаться?

Если пациент не доволен качеством медицинской помощи, то первым делом он должен обратиться с претензией к завотделением стационара или руководителю медицинской организации. Также стоит сообщить о факте нарушения в свою страховую компанию (ту, которая выдала страховой полис).

Более подробно о правах пациентов можно узнать по ссылке.