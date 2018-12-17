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17.12.2018 04:00
Рубрика: Общество

В Минздраве разъяснили, за что пациенты не должны платить

Текст: Ольга Игнатова
Минздрав России подготовил специальную памятку для пациентов с разъяснениями, на какие виды бесплатной и платной медицинской помощи имеют право пациенты в России.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Прежде всего отмечается, что существуют четыре вида бесплатной медицинской помощи.

Первый - медико-санитарная помощь. Это та, которая оказывается, например, фельдшерами в условиях стационара или участковыми терапевтами. 

Второй вид - специализированная медицинская помощь (оказывается в условиях стационара).

Фото: depositphotos.com
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Третий вид - высокотехнологичная. Это помощь с применением сложных и уникальных методик и технологий.

Четвертый вид - скорая медицинская помощь. Оказывается во всех экстренных случаях.

За какие услуги и препараты пациенты не должны платить?

Не нужно платить за лекарства, которые назначают врачи в больницах, а также при прохождении лечения в дневных стационарах. Не подлежат оплате медицинские изделия, компоненты крови, лечебное питание, в том числе специализированные продукты, назначаемые по медицинским показаниям. 

Одноместные или маломестные палаты предоставляются не за дополнительную плату. Размещение в них также входит в программу бесплатного обязательного медицинского страхования. Если в госпитализации нуждается ребёнок до четырёх лет, то спальное место в палате и питание в стационаре бесплатно предоставляется и одному из его родителей или законных представителей. 

Бесплатно перевозятся и больные, находящиеся на лечении в стационаре, в другие клиники или центры, если требуется дополнительное обследование или диагностика. 

Бесплатно в России производятся:

- медицинская реабилитация;

-  экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО);

 - различные виды диализа;

-  химиотерапия при злокачественных заболеваниях;

 - профилактические медицинские осмотры, в том числе детей;

-  диспансеризация и другие виды помощи. 

Какими видами платной помощи могут воспользоваться россияне?

По желанию пациента государственные медицинские организации могут оказывать платные услуги.

Фото: пресс-служба СФ
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Например, если человек хочет лечиться анонимно. Но только если это не связано с нарушением закона. За плату оказывается в России помощь и гражданам иностранных государств, а также лицам, не имеющим полиса обязательного медицинского страхования (за исключением экстренной помощи).

Куда жаловаться?

Если пациент не доволен качеством медицинской помощи, то первым делом он должен обратиться с претензией к завотделением стационара или руководителю медицинской организации. Также стоит сообщить о факте нарушения в свою страховую компанию (ту, которая выдала страховой полис). 

Более подробно о правах пациентов можно узнать по ссылке.

Общество Здоровье Правительство Минздрав
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