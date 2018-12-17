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17.12.2018 19:26
Рубрика: В мире

Не до шуток

В Париже нелегальные иммигранты пытались ворваться в "Комеди Франсез"
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск №7747 (284)
Около 300 нелегальных иммигрантом, в основном из Сенегала, Мали и других африканских стран, предприняли попытку ворваться в знаменитый парижский театр "Комеди Франсез", основанный еще в конце XVII века декретом короля Людовика XIV.

Непрошеные гости хотели встретиться с директором театра Эриком Рюфом с тем, чтобы тот организовал им прием у министра внутренних дел Кристофа Кастанера. Они собирались изложить главе МВД свои требования относительно выдачи им документов, которые легализовали бы их пребывание во Франции.

Причем нелегалы провели свою акцию в два приема. Сначала в театр, где в тот вечер шла пьеса Виктора Гюго "Лукреция Борджиа", просочились несколько человек, но были выставлены охранниками. Тогда им на помощь подоспели остальные три сотни. Однако в зал "Решелье", где шло представление, им пробиться не удалось, а вскоре подоспели полицейские, которые применили слезоточивый газ. И вот что интересно: сами нелегалы не додумались бы до такой акции. Как выяснилось, их на это подбили активисты из ряда общественных ассоциаций, таких как "Без документов 75", "Стоящая часовня" и им подобных, которые оказывают чужеземцам всяческую помощь и добиваются от властей поголовного приема всех, кто так или иначе оказывается на французской территории.

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То, что это именно так, становится ясно из текста листовки, которую захватили с собой налетчики на "Комеди Франсез". В ней в довольно ернической манере говорится о том, что многие деятели культуры, в том числе актеры и театральные режиссеры, часто произносят речи о необходимости "быть гостеприимными", а поэтому, мол, пора от "человеколюбивых словес переходить к конкретным шагам". При этом авторы листовки считают, что у директора театра, а его назначает правительство, есть выход на ее представителя - министра внутренних дел.

В мире Европа Франция Забастовки во Франции
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