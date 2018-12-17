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17.12.2018 22:53
Рубрика: Экономика

На рынке штиль

В Росрыболовстве пообещали стабильные цены на рыбу под Новый год
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск №7747 (284)
Цены на рыбу в рознице будут стабильными перед Новым годом, рассказал замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

"Никаких резких скачков не ожидаем", - сказал глава ведомства журналистам. По данным Росстата, в целом потребительские цены находятся на уровне прошлого года, пояснил он.

Набор рыбной продукции разнообразный. Способствует этому хороший улов. В этом году вылов всех видов рыбы уже превысил прошлогодний показатель на шесть процентов. В итоге может быть добыло более пяти миллионов тонн рыбы. "Это будет рекорд с 1992 года, когда было выловлено 5,6 миллиона тонн рыбы", - поделился Шестаков.

Рыбы на рынке достаточно, в том числе для поставок за рубеж. В натуральном выражении экспорт вырос несущественно, зато заметно увеличилась его стоимость.

Вместо сырья за рубеж все больше идет переработанной продукции. Например, доля рыбного филе за этот год увеличилась на четверть. "Это хороший показатель", - сказал Шестаков.

Фото: depositphotos.com
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Наращивать улов Россия будет и дальше, причем востребованной на внутреннем рынке доступной рыбы - сайры, сардины иваси, скумбрии.

В ближайшие пять лет вылов этих видов вырастет до одного миллиона тонн. Выполнить задачу предполагается за счет увеличения количества рыболовных судов и расширения производства на перерабатывающих предприятиях.

Способствует насыщению рынка и рост производства продукции аквакультуры. За три квартала этого года объемы увеличились на 9 процентов.

А через несколько лет на рынке могут появиться выловленные в дикой природе осетровые.

В частности, Россия может выйти с инициативой отмены запрета на вылов стерляди в Волго-Каспийском бассейне, так как ведется работа по воспроизводству этого вида рыбы, сказал Шестаков. Правда, в целом возобновить промысел осетровых в ближайшие 10 лет вряд ли будет возможно полностью, добавил он. Все же пока запасы осетровых в природе находятся в депрессивном состоянии, отметил глава Росрыболовства.

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