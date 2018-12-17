В России готовы развивать рынок конгрессных услуг мирового уровня

В последние годы интерес к России как новому игроку на мировом рынке конгрессных услуг заметно растет.

Тем не менее доля нашей страны в этом сегменте бизнеса пока невелика. Известно, что большую часть деловых мероприятий в мире (свыше 80 процентов) сегодня обеспечивают научные сообщества. Так, в 2017 году за рубежом различные научные ассоциации провели не менее 12,5 тысяч крупных мероприятий. Лидер этого направления Франция в 2017 году выступила принимающей стороной 506 крупных международных форумов, что принесло в бюджет страны около 1 миллиарда 32 миллионов долларов. В то время как на долю России пришлось всего 87 мероприятий (86 миллионов долларов).

- Наши ученые регулярно участвуют в зарубежных конференциях, но я уверен, что если больше иностранных коллег будет приезжать в нашу страну, обмениваться опытом, контактировать с нашими учеными, в том числе с молодыми, это будет иметь огромный положительный эффект для развития российской науки в целом, - подчеркнул вице-президент РАН, академик Алексей Хохлов. Но обеспечить качественную организацию форума без достаточного бюджета - задача не из легких. По мнению Алексея Хохлова, со- финансирование заинтересованных структур, государственных либо частных, позволяет обеспечить проведение таких мероприятий на самом высоком профессиональном уровне, не ставя себе основной задачей самоокупаемость.

Важный аргумент для зарубежных партнеров - заинтересованность государства в привлечении мероприятий мирового уровня

За последние десять лет в России действительно появились профессиональные агентства, способные помочь ученым в организации и проведении крупных мероприятий на уровне международных стандартов. Как рассказала генеральный директор "МАКО Конгресс менеджмент" Светлана Плиева, занимаясь менеджментом мероприятия, агентство, в сущности, берет на себя решение всех вопросов. "МАКО не только делает маркетинг, но и привлекает спонсоров и участников, организует логистику всего мероприятия, в том числе и туристскую", - говорит Плиева.

Партнерство науки, бизнеса и Национального конгресс-бюро (НКБ), созданного в 2017 году, позволит выйти на новый уровень оказания конгресс-услуг в России. Это касается как поддержки на уровне подачи заявок, так и упрощения визового режима, которого в ряде случаев уже удалось добиться для участников крупных международных встреч.

- Презентуя потенциальным заказчикам возможности России, нам также важно продемонстрировать им заинтересованность и поддержку нашего государства в привлечении событий мирового уровня, - уверена руководитель Департамента по взаимодействию с органами власти и партнерами Ассоциации НКБ Юлия Михалева. Но мероприятие мало "выиграть". Чтобы в нашу страну приезжали вновь и вновь, необходимо обеспечить качественную инфраструктуру и адекватные цены для участников, выстраивая партнерские отношения с гостиничным и транспортным бизнесом,создавая центры компетенций, повышая квалификацию участников на всех этапах этой работы, - говорит Светлана Плиева.

Прорывным опытом на российском рынке конгрессных услуг также стала программа "Амбассадор", недавно запущенная конгрессно-выставочным бюро Санкт-Петербурга. Как рассказала заместитель директора Мария Лагун, миссия этого проекта - с помощью авторитетных представителей научного сообщества привлекать значимые мероприятия в северную столицу, на проведение которых правительство Петербурга выделяет специальные субсидии. "В России для развития конгресс-услуг мирового уровня есть все возможности, - подчеркнула Светлана Плиева. - Нам, в России, есть что показать и чем гордиться".