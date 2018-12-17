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В России официально подешевели смартфоны Huawei и Xiaomi

17.12.2018,  
16:48
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Huawei объявила о старте предновогодних распродаж в своем официальном российском интернет-магазине. Скидки, по словам представителей компании, достигают семи тысяч рублей.

Впрочем, с таким дискаунтом приобрести можно только планшщет MediaPad M5 10 Pro, в то время как скидки на смартфоны не превысят пяти тысяч рублей. Аксессуары, включая наушники, фитнес-браслеты и внешние аккумуляторы, продаются со скидкой до трех тысяч рублей. Распродажа продлится с 20 по 23 декабря.

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Российский онлайн-магазин Xiaomi также объявил о скидках, воспользоваться которыми можно до 21 декабря. В рамках акции флагманский смартфон Xiaomi Mi8 можно купить на 2400 рублей дешевле, Pocophone F1 - на 3100 рублей дешевле, а безрамочник Mi Mix 2S продается со скидкой 6300 рублей.

Кроме того, акция со скидками и подарками действует в фирменном интернет-магазине производителя смартфонов Oppo.

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