В России предложили ввести алименты для безработных экс-супругов с детьми

Общественники предложили выплачивать алименты на содержание неработающего супруга или супруги, с кем остались проживать дети. Как передает RT, соответствующее обращение направила в Минтруд председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По ее мнению, это защитит интересы детей, оставшихся с неработающим родителем, а также сделает снижение уровня жизни неполной семьи менее заметным. Сумма алиментов, согласно инициативе, должна определяться из расчета минимального размера оплаты труда и составлять не менее 1,0 МРОТ.

Общественница также пояснила, что предполагается выплата алиментов до тех пор, пока ребенку (или младшему из детей) не исполнится 18 лет. Однако плательщик алиментов перестанет нести это обязательство, если получатель трудоустроится.