В Сеть утекли данные о смартфоне Lenovo с 12 Гб оперативной памяти

В китайском сервисе микроблогов Weibo за сутки до официального анонса появились рекламные материалы с изображением Lenovo Z5s. На снимках видно, что смартфон будет представлен в трех различных цветах и будет иметь не менее двух конфигураций.

Lenovo Z5s. Фото: Weibo

Базовая версия должна получить Snapdragon 710 и 6 Гб оперативной памяти, более мощная будет оснащена топовым процессором Snapdragon 845 и уже 12 Гб оперативки.

За программное обеспечение отвечает фирменная оболочка Lenovo ZUI 10, построенная на базе последней Android 9.0 Pie.

Еще до анонса младшую версию удалось протестировать в бенчмарке Geekbench – результаты появились в базе данных тестового пакета с кодовым названием Lenovo L78071.

Однопоточный режим показал результат 2227, а на полной мощности устройство набрало 6770 баллов.