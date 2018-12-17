В США попугай сам совершал покупки на Amazon

Чрезвычайно умной птицей оказался африканский серый попугай породы Psittacus. Он использовал платформу Amazon Alexa для покупок в Интернете, пока его хозяйки не было дома. Она оставила включенным компьютер. И на открытом популярном сайте попугай с помощью клюва сделал несколько покупок.

Марион Вишневски, проживающая одна в доме с попугаем в городе Тампа штата Флорида, рассказала, что была шокирована, обнаружив, что на ее аккаунте в Amazon неожиданно появились заказы на различные товары и продукты, включая арбуз и мороженое, а также чайник.

"Я пришла с работы, зашла в интернет и, узнав об этом, отменила все заказанные им товары", - сказала Вишневски The Daily Mail.

В начале года птицу с разорванным ртом нашли на улице представители Национального фонда защиты животных (NAWT) и передали в приют. Позже работающая там Вишневски забрала попугая домой.

По ее словам, у птицы совершенно невообразимая тяга к музыке. Особенно попугай любит саунд-треки к мультфильму "Король-лев" и научился сам включать проигрыватель.

"Однажды я пришла домой раньше и услышала, как у него в комнате играет музыка. Он любит танцевать и обладает самой романтической натурой", - призналась женщина.

Африканские серые попугаи особенно известны своими продвинутыми когнитивными способностями и могут имитировать речь людей.