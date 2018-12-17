Верховная рада готовит репрессии против православия

Первый день существования Православной церкви Украины (ПЦУ), слепленной в спешке из двух раскольнических сект и принятой под омофор "экуменическим" константинопольским патриархом Варфоломеем, явил истинные, не благие намерения ее строителей и приготовленное ими для всей страны страшное будущее. Так, хоть неофициальный предводитель ПЦУ президент Петр Порошенко и заявлял ранее, что никто украинских христиан в новую структуру кнутом загонять не будет, Верховная рада внезапно озаботилась переименованием канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и процедурой "законного" отъема ее приходов. Укоренившиеся во всех ветвях власти неонацисты уже призывают к убийству священников и прихожан УПЦ.

В понедельник на согласительном совете Верховной рады ее председатель, прихожанин униатской, не имеющей к православию никакого отношения церкви Андрей Парубий анонсировал два законопроекта. Первый о переименовании УПЦ - церкви настоятельно предложат называться "русской", что по мысли Парубия и Порошенко автоматически должно отвратить верующих от нее. Ведь русофобия почти официально объявлена государственной идеологией и смыслом существования Украины, быть русским - стыдно и позорно, как не первый год убеждают граждан Украины организаторы госпереворота. Второй законопроект, по мысли одного из авторов, печально известного одесского политика Алексей Гончаренко, радовавшегося смерти своих земляков 2 мая 2014 года, должен "законодательно урегулировать порядок перехода общин в ПЦУ, включая вопрос имущества, чтобы не было никакого хаоса, чтобы все происходило регулировано". Оба законопроекта, по словам Гончаренко, должны быть приняты уже в четверг.

Инициатива украинских депутатов иллюстрирует только отсутствие у них страха, юридического образования и правового сознания, а также полное игнорирование украинской конституции - статьи 35, которая, помимо прочего, гласит: "Церковь и религиозные организации на Украине отделены от государства, а школа - от Церкви. Никакая религия не может быть признана государством как обязательная". Это значит, что представители власти не могут вмешиваться в вопросы Церкви и, уж конечно, ее переименовывать. Своим законопроектом Верховная рада сказала новое, нецензурное слово как в украинской, так и в мировой истории: до Парубия и Порошенко самочинно определять название церкви опасались императоры, султаны, короли, князья, цари и даже американские президенты. Но поскольку украинские власти пишут человеческую историю с чистого листа - о чем гласит презентованная на днях в Киеве книга "Украина как прародина человечества" - конституция, церковная традиция и вся история им не указ.

Что касается определения процедуры захвата храмов и монастырей, то и эта антиконституционная инициатива возникла не вдруг: планы по захвату православных святынь с самого начала озвучивались архитекторами незаконнорожденной ПЦУ - Порошенко, Филаретом, их компаньоном и соперником Варфоломеем. Он, напомним, уже получил президентским указом в свое пользование Андреевскую церковь. Однако этот храм отобрали у вошедшей в состав ПЦУ раскольнической секты УАПЦ, вся паства которой исчислялась считаными тысячами прихожан. Иное дело Украинская православная церковь. О том, что без конфликтов переход общин под омофор Порошенко и Варфоломея не обойдется, смог убедиться их подельник, митрополит Винницкий Симеон - один из двух канонических иерархов, решившихся по собственной воле уйти в раскол.

Сразу после "собора нечестивых", на котором учреждалась ПЦУ и в президиуме которого он восседал, Симеон вернулся в Винницу, чтобы отслужить воскресную литургию в кафедральном Спасо-Преображенском соборе и объявить о переходе в раскол. Храм был еще в субботу взят под контроль вооруженными сотрудниками Службы безопасности (СБУ) - у служителей изъяли ключи и выставили охрану, чтобы не допустить прихожан и клириков, не согласных вслед за Симеоном менять веру. Но и эти административные меры не спасли его от позора. "После завершения литургии Симеон прорек, что отныне их храм принадлежит поместной Церкви. Те, кого привлекла для поддержки Симеона мэрия - рукоплескали. Остальные, большинство, покинули храм. С ними ушла половина архиерейского хора, остались только светские "работники". Ушел из собора весь большой детский хор. Покинула собор половина священников, почти весь иподиаконский состав, вся прислуга, повара и охрана", - описали в социальных сетях процесс "перехода" в ПЦУ участники последней службы Симеона в качестве канонического епископа. Паства Симеона идти за ним отказалась. Так он на своей шкуре познал уже две тысячи лет известную истину: религиозное чувство людей административно не регулируется, оно свободно от государства, и ни римский кесарь, ни президент Украины, ни Верховная рада истинному православному христианину не указ.

Эта служба для Симеона действительно оказалась последней: прошедший вчера в Киево-Печерской лавре Священный синод УПЦ запретил в служении Симеона и его "подельника" митрополита Александра (Драбинко).

Оба архиерея сняты с должностей, и та же участь постигла сопровождавших их в Киеве дьяконов. Принудить паству к повиновению себе и президенту, а главное - забрать себе приходы со всем имуществом, Симеон теперь может только с применением насилия. И насилие, и беззаконие уже пять лет являются единственной формой существования украинского государства, и создаваемый Симеоном и Порошенко спрос на него, к сожалению, наверняка будет удовлетворен. Свои услуги им уже наперебой предлагают местные неонацисты. Громче других прозвучало заявление депутата Верховной рады и советника министра обороны Дмитрия Яроша - главаря запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор". В своем Facebook он заявил, что каноническая церковь является "российской резидентурой", "антинациональной агентурной сетью", и поэтому на ее епископов и прихожан нужно "охотиться". "Охота на московских попов - дело угодное богу и нашей родине. Мы, украинцы, милосердны, и, следовательно, уничтожаем врагов с любовью", - написал униат Ярош. Еще раз заметим, что публичные призывы убивать граждан Украины по национальному и религиозному признаку - иным образом смысл слова "уничтожаем" трактовать невозможно - исходят от законодателя, "национального героя" и советника министра обороны.

Известный боевик, а ныне - депутат Ярош призвал "начать охоту" на священников из Москвы. Фото: facebook.com/dyastrub

Но вряд ли европейские и заокеанские покровители потребуют от Киева правовой оценки слов Яроша и его примерного наказания. В конце концов, Порошенко уже неоднократно называл украинских православных "пятой колонной" и иными способами разжигал ненависть по отношению к каноническому православию и согражданам, считающим себя русскими.

Еще одним примером разжигания ненависти со стороны Порошенко стало его указание спецслужбам проверить всех украинских чиновников на предмет наличия родственников в России и Крыму. Так он отреагировал на громкий скандал вокруг одного из заместителей главы СБУ, у которого обнаружилась супруга-россиянка.

"Российская газета" советует Порошенко начать с себя, своей семьи и окружения. Известно, что его старший сын, депутат Рады, женат на гражданке РФ. Россиянка обеспечивает семейный уют и главе МИД Украины Павла Климкина. Наконец, в Крыму проживает брат командующего украинскими карателями на Донбассе генерала Сергея Наева. И, в отличие от родственника и его начальства, не стесняется ни российского паспорта, ни того, что он русский.