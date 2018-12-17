Торговцев фантастическими приборами или чудодейственными снадобьями, которые лечат все без исключения болезни, на просторах страны - пруд пруди. Про этих бессовестных торгашей часто пишут, предостерегают их будущих жертв, а в особых случаях даже возбуждают уголовные дела, но это явление все равно пока неискоренимо.

Такие коммерсанты обманывают граждан, продавая им втридорога фактически пустышки. Можно ли вернуть впустую потраченные средства, компенсировать израсходованные на борьбу с обманщиками время и деньги, а также наказать продавцов бесполезных лекарств?

На этот вопрос ответила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда изучила два решения местных судов по иску пострадавшего гражданина к продавцам лекарства, которое должно было вылечить от несуществующей болезни.

А началась эта история совершенно стандартно: в дверь к пожилому человеку позвонил представитель некой торговой компании и предложил ему чудо-аппарат. Стоил прибор 30 800 рублей. А еще коммерсант порекомендовал гражданину пройти обследование в местной коммерческой клинике, чтобы понять, насколько он болен и почему ему жизненно необходим этот аппарат.

Мы не можем утверждать, что представитель фирмы, торгующей вроде бы лечебными приборами, действовал в сговоре с частной клиникой, но подобное подозрение напрашивается самой собой. Дело в том, что в частной клинике гражданину поставили, по сути, смертельный диагноз, заявив о большой вероятности у него онкологии. Но обнадежили, порекомендовав лечение на общую сумму почти 400 тысяч рублей.

Ошарашенный гражданин был согласен на все, лишь бы выздороветь. В итоге он подписал с курьером, который удивительно быстро прибыл к нему домой, договор купли-продажи препаратов, приобрел чудо-прибор. Позже, когда начнутся суды, гражданин скажет, что был уверен: он у представителя серьезной фирмы покупает действенное лекарство. Как выяснилось, гражданину попросту всучили кучу биологически активных добавок. И стоили они очень серьезных денег.

В частной клинике гражданину поставили смертельный диагноз и порекомендовали лечение на сумму почти 400 тысяч рублей

Нашему герою повезло - он в конце концов дошел до нормальной районной поликлиники. И там после сдачи всех положенных анализов выяснилось: никакой онкологии у гражданина нет и никогда не было. А как же огромные траты на препарат? Дорогой прибор ему , как оказалось, е нужен, как и солидная куча БАДов так же. Гражданин попробовал обратиться к коммерсантам с просьбой вернуть ему деньги и забрать ненужный прибор и добавки, котороые он не успел распечатать. Но с ним торговцы даже не захотели разговаривать. Пришлось идти в суд.

В иске гражданин попросил взыскать в его пользу все, что он заплатил коммерсантам, - 414 800 рублей. Плюс неустойку за то, что ему добровольно не стали возвращать деньги. Это еще 400 тысяч рублей, моральный ущерб , а так же 70 тысячуюлей - за судебные расходы.

Но в судах истцу не повезло. В иске гражданину отказали. Суд решил, что БАДы гражданин покупал совершенно осознанно, а коммерсанты ему "довели до сведения" всю информацию о препаратах. Апелляция с такими выводами согласилась. Гражданин был вынужден жаловаться дальше, выше и дошел до Верховного суда РФ.

Там дело изучили и увидели "существенные нарушения норм материального и процессуального права".

Вот аргументы высокого суда.

Гражданский кодекс не допускает (статья10) "осуществление гражданских прав, исключительно с намерением причинить вред другому, действовать в обход закона с противоправной целью, а также иное недобросовестное осуществление гражданских прав". Последнее - недобросовестное осуществление называется "злоупотреблением правом".

Та же 10-я статья Гражданского кодекса предполагает изначально добросовестность участников гражданских правоотношений, пока не доказано иное.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ напомнила, что поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным, не только если есть заявление кого-то из участников спора, но и по инициативе самого суда.

В этом случае суд, рассматривая дело, выносит на обсуждение обстоятельства, которые явно указывают на недобросовестное поведение, даже если стороны об этом не говорили. И это очень важный момент для подобных споров.

Вот что сказано в той же 10-й статье Гражданского кодекса РФ. Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, то суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения, отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично.

А так же суд применяет "иные меры", обеспечивающей защиту интересов добросовестной стороны или "третьих лиц" от недобросовестного поведения другой стороны.

Кроме Гражданского кодекса Верховный суд РФ напомнил своим коллегам о законе "О защите прав потребителей". В нем сказано, что изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (услугах, работах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. Там же подробно расписано, какие конкретно сведения должна содержать информация о товарах.

В 12-й статье закона "О защите прав потребителей" говорится, что, если потребителю не дали возможности "незамедлительно" получить при заключении договора информацию о товаре, он вправе отказаться от исполнения уже заключенного договора. А еще потребовать вернуть потраченные деньги.

Продавец несет ответственность если, зная о несоответствии товара, не сообщил об этом покупателю

В нашем случае было именно так. Гражданин подписал договор и заплатил деньги, но так как не имел полного представлени о том, что именно его уговорили купить, то закон на его стороне. Когда же человек полностью разобрался в ситуации и понял, что ему дорогие БАДы не нужны, он имел право потребовать назад деньги из-за недобросовестного поведения продавца. Причем, выявить недобросовестность одной из сторон должен был суд.

Вот еще важный момент, о котором напомнила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Если потребитель требует возмещения убытков из-за недостоверной или неполной информации о товаре, необходимо исходить из предположения, что у потребителя нет специальных знаний о свойствах и характеристиках товара.

В этой связи Верховный суд напомнил, что был пленум Верховного суда о процессах по закону "О защите прав потребителей" (N17 от 28 июня 2012 года).

На пленуме специально подчеркивалось: продавец несет полную ответственность, если несоответствие товара связано с фактами, о которых он знал или не мог не знать и о которых он не сообщил покупателю.

Как подчеркивает Верховный суд, юридически значимым в таких спорах является выяснение судом вопроса, а была ли предоставлена покупателю информация об основных свойствах товара, "обеспечивающих возможность правильно его выбрать, при которых он мог сам оценить необходимость и нуждаемость в БАДах".

Именно от выяснения этого вопроса зависит решение суда - согласиться с просьбой истца или нет.

Верховный суд отменил все решения местных судов и велел пересмотреть иск заново.